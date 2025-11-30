Sumnja se da je M.K. 12. septembra 2025. godine, putem društvene mreže „Facebook“ novinarki J.J. uputio više poruka i fotografija uvredljivog i uznemiravajućeg sadržaja

Policijski službenici Regionalnog centra bezbjednosti „Sjever“ – Odjeljenja bezbjednosti Bijelo Polje su, postupajući po prijavi novinarke ND Vijesti - J.J. od 10. oktobra 2025. godine, da je putem društvene mreže od strane jednog lica primila poruke sa uvredljivim i uznemiravajućim sadržajem, preduzeli prioritetne aktivnosti na identifikaciji odgovornog lica i zaštiti novinarke, gdje je nakon preduzetih mjera i radnji identifikovan M.K. iz Bijelog Polja.

Policijski službenici su protiv M.K. po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Bijelom Polju, podnijeli krivičnu prijavu zbog sumnje da je na štetu pomenute novinarke počinio krivično djelo ugrožavanje sigurnosti.

Sumnja se da je M.K. 12. septembra 2025. godine, putem društvene mreže „Facebook“ novinarki J.J. uputio više poruka i fotografija uvredljivog i uznemiravajućeg sadržaja, koje su kod nje izazvale osjećaj straha i uznemirenosti.

Uprava policije će i ubuduće prioritetno i odlučno reagovati na sve vidove prijetnji i pritisaka usmjerenih prema novinarima, preduzimajući mjere radi njihove zaštite, identifikacije počinilaca i procesuiranja svakog oblika ugrožavanja njihove sigurnosti.

U saradnji sa državnim tužilaštvom preduzimaju se mjere na obezbjeđivanju bezbjednog okruženja za nesmetan rad novinara, profesionalno i istraživačko djelovanje, čime se jača zaštita medijskih radnika, slobodan medijski ambijent i vladavina prava.