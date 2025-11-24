Dežurni državni tužilac odredio je zadržavanje do 72 sata Bjelopoljcu D.J. zbog nasilja u porodici ili porodičnoj zajednici.

“Iz krivične prijave OB Bijelo Polje i priloga uz istu, proizilazi da je osumnjičeni D.J., dana 21.11.2025. godine, u večernjim časovima, u Bijelom Polju, u porodičnoj kući oštećene, uputio više riječi prijetnje oštećenoj i izudarao je pesnicama po glavi i tijelu, kojom prilikom je zadobila lake tjelesne povrede bliže opisane u izvještaju ljekara specijaliste JZU Opšte bolnice Bijelo Polje”, navode iz ODT-a.