Postoji osnovana sumnja da je M.Ž. u prisustvu djeteta, prijetnjom da će napasti na život i tijelo svoje supruge, ugrozio njenu sigurnost.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću, nakon saslušanja, donio je rješenje o zadržavanju i podnio predlog za određivanje pritvora V.K. i M.Ž. zbog osnovane sumnje da su izvršili krivično djelo nasilje u porodici ili u porodičnoj zajednici.



"Osnovano se sumnja da je V.K. zlostavljala svog supruga, koji je lice sa invaliditetom i prema njemu postupala na način koji vrijeđa ljudsko dostojanstvo", prenosi Dan.

Postoji osnovana sumnja da je M.Ž. u prisustvu djeteta, prijetnjom da će napasti na život i tijelo svoje supruge, ugrozio njenu sigurnost.