Vijeće Vrhovnog suda Crne Gore produžilo je pritvor Ivanu Cvijoviću zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo teško ubistvo u pokušaju putem pomaganja.

Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

Njemu je pritvor produžen za još tri mjeseca, odnosno do 9. marta 2026. godine.

"Prema navodima iz naredbe o sprovođenju istrage okrivljeni je osnovano sumnjiv da je 7. septembra 2025. godine, u cilju stvaranja uslova za izvršenje krivičnog djela i unaprijed obećanog prikrivanja izvršilaca i tragova krivičnog djela, svojim motociklom pomogao dvojici nepoznatih izvršilaca nakon što su oni, istog dana u mjestu Brajići, upotrebom vatrenog oružja iz motocikla u pokretu teško tjelesno povrijedili T. S., nanijevši joj povrede opasne po život, i doveli u opasnost život S. B. Nakon izvršenja krivičnog djela, okrivljeni je motociklom prevezao osumnjičene do šireg područja manastira Praskvica, čime im je omogućio bjekstvo", piše u saopštenju Vrhovnog suda, javljaju Vijesti.

Dodaje se da je Vrhovni sud pritvor produžio zbog postojanja opasnosti od ometanja krivičnog postupka:

"Imajući u vidu da su neposredni izvršioci još uvijek nepoznati i u bjekstvu, te da postoji realna bojazan da bi okrivljeni, ukoliko bi se našao na slobodi, mogao uticati na njih, pomagati im u skrivanju ili uklanjanju tragova krivičnog djela. Takođe, pritvor je produžen i radi nesmetanog vođenja krivičnog postupka, a u pitanju je krivično djelo za koje se po zakonu može izreći kazna zatvora od deset godina i teža kazna, i koje je posebno teško zbog načina izvršenja i posljedica", piše u saopštenju.

Cvijoviću je pritvor prvobitno određen rješenjem sudije za istragu Višeg suda u Podgorici od 10. septembra, a produžen rješenjem Krivičnog vijeća tog suda od 7. oktobra ove godine.