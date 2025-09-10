Budvaninu Ivanu Cvijoviću (40), osumnjičenom za pomaganje osumnjičenima za ranjavanje djevojke na Brajićima, određen je pritvor do 30 dana

Cvijoviću je pritvor određen zbog opasnosti od uticaja na svjedoke i težine krivičnog djela, prenosi portal Analitika.

Cvijovića terete da je počinio krivično djelo teško ubistvo u pokušaju putem pomaganja.

Cvijović je, prema saznanjima našeg lista, nakon što su dvojica nepoznatih napadača ispalili više hitaca ka Spasojević i Beladi, od kojih je jedan pogodio djevojku, motociklom došao kod mjesta Čelobrdo. Tamo je, kako se sumnja, planirano da se unište tragovi i sredstva kojima je izvršeno krivično djelo.

Nakon toga, sumnja se da je Cvijović najprije pokupio prvog napadača, kojeg je potom motociklom odvezao u blizini manastira Praskvica, a zatim se vratio i drugog napadača doveo na istu lokaciju, nakon čega im se gubi svaki trag, a on se uputio prema Budvi.

Prema stavu Tužilaštva, Cvijović bi ukoliko se nađe na slobodi, mogao ometati postupak uticajem na učesnike.

Iz Uprave policije su saopštili da su u cilju rasvjetljavanja ubistva u pokušaju, službenici Odjeljenja bezbjednosti Budva, u saradnji sa službenicima Sektora za borbu protiv kriminala, a u koordinaciji sa Višim državnim tužilaštvom u Podgorici, identifikovali za sada jednu osobu, locirali je i uhapsili po nalogu tužioca.

Kako je Pobjeda ranije pisala, Spasojević je nakon ranjavanja prevezena u cetinjsku Opštu bolnicu i nije zadobila povrede opasne po život, dok je Belada prošao bez povreda.

Prema nezvaničnim saznanjima iz više izvora iz bezbjednosnih službi, Belada je pripadnik ogranka škaljarskog klana sa Cetinja i sve ukazuje da je on bio meta, a njegova saputnica greškom ranjena. Na njih je pucano sa motocikla, na osnovu čijih karakteristika istražitelji traže osumnjičene. To je, kako nam je saopšteno, ključni trag u rasvjetljavanju ovog napada, prenosi Pobjeda.