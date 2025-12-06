Službenici Odjeljenja bezbjednosti Cetinje postupali su po prijavi Martinovića - advokata osumnjičenog Lazovića koju je imenovani juče, protiv Lipovine podnio Osnovnom državnom tužilaštvu u Cetinju.

Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

Službenici Regionalnog centra bezbjednosti „Centar“ – Odjeljenja bezbjednosti Cetinje su juče, po nalogu tužioca, uhapsili člana OKG - Sava Lipovinu (30) iz Cetinja, zbog sumnje da je, na štetu člana suprotstavljene OKG - Petra Lazoviča, osumnjičenog za stvaranje kriminalne organizacije, i njegovog advokata Nikole Martinovića, počinio krivično djelo ugrožavanje sigurnosti, prenose iz Uprave policije.

Službenici Odjeljenja bezbjednosti Cetinje postupali su po prijavi lica N.M. - advokata osumnjičenog P.L. koju je imenovani juče, protiv Cetinjanina S.L. podnio Osnovnom državnom tužilaštvu u Cetinju.

Sumnja se da je S.L., 25.11.2025. godine, nakon završenog ročišta u Osnovnom sudu u Cetinju, uputio prijetnje po život i tijelo licu P.L. i njegovom zakonskom zastupniku N.M., koje je N.M. potom, u svoje i u ime svog klijenta, juče prijavio tužilaštvu.

Osumnjičeni S.L. je, uz krivičnu prijavu, priveden državnom tužiocu u Osnovnom državnom tužilaštvu u Cetinju, zbog sumnje da je počinio navedeno krivično djelo.