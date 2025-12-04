Kako navode, optužnica je dostavljena Višem sudu u Podgorici na postupanje.

Više državno tužilaštvo u Podgorici, nakon sprovedene istrage podiglo je optužnicu protiv N.B. zbog trgovine ljudima, saopšteno je iz Višeg državnog tužilaštva.

“Optužnicom se okrivljenoj stavlja na teret da je dana 27.07.2025. u Baru, zloupotrebom odnosa zavisnosti u cilju prosjačenja vrbovala svoju kćerku, na način što je od nje zahtjevala da u ugostiteljskom objektu sa ispruženom rukom traži novac od gostiju tog ugositetljskog objekta, dok je sa pogodne udaljenosti nadzirala u prosjačenju i držala pod prismotrom, prateći njeno kretanje i ponašanje, pa nakon što sakupi novac isti uzimala za sebe”, zaključuje se u saopštenju.