Nikšićka policija uhapsila je sugrađanina N.J. (44), osumnjičenog za napad na policijske službenike, saopšteno je iz Uprave policije.
Navodi se da je dežurnoj službi nikšićke policije u utorak prijavljeno porodično nasilje čiji je vinovnik N.J.
Iz policije su rekli da je na lice mjesta, u porodičnu kuću prijavljenog, upućena patrola policije, koja N.J. tamo nije zatekla.
„Budući da lice koje je je prijavilo događaj zbog zdravstvenog stanja nije moglo pristupiti u službene prostorije Odjeljenja bezbjednosti Nikšić, od nje je prikupljeno obavještenje na zapisnik u porodičnoj kući“, kaže se u saopštenju.
Navodi se da je tokom obavljanja razgovora u kuću došao N.J, u vidno alkoholisanom stanju, i da je prijetio policijskim službenicima.
Iz policije su rekli da je N.J. uhvatio rukom za rame policijsku službenicu S.B. i da se oglušio o naređenje da se udalji od nje.
„Nakon toga je N.J. pokušao zadati udarac policijskom službeniku F.P, koji je prema njemu upotrijebio sredstva prinude i doveo ga u službene prostorije Odjeljenja bezbjednosti Nikšić“, kaže se u saopštenju.
Navodi se da N.J. uhapšen po nalogu tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću, zbog sumnje da je izvršio krivično djelo napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti.