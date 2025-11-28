Naime, 24. novembra je iz Saborne crkve Svetog Vasilija Ostroškog, koja se nalazi na Trgu Šaka Petrovića u Nikšiću, otuđena određena količina novca i jedan mobilni telefon.

Izvor: X/Uprava policije Crne Gore/Printscreen

Policijski službenici Regionalnog centra bezbjednosti „Zapad“, Odjeljenja bezbjednosti Nikšić, uhapsili lice osumnjičeno za teške krađe izvršene na štetu Saborne crkve Svetog Vasilija Ostroškog i Željezničke infrastrukture Crne Gore.

Naime, 24. novembra je iz Saborne crkve Svetog Vasilija Ostroškog, koja se nalazi na Trgu Šaka Petrovića u Nikšiću, otuđena određena količina novca i jedan mobilni telefon.

U odnosu na ovaj događaj polcijski službenici Odjeljenja bezbjednosti Nikšić preduzeli su niz mjera i radnji iz svoje nadležnosti u cilju rasvjetljavanja događaja koje su rezultirale identifikacijom lica M.V. (43) iz Nikšića, kao izvršioca, koji je višestruki povratnik u vršenju krivičnih djela iz oblasti imovinskih delikata.

Takođe, tokom novembra policijskim službenicima Odjeljenja bezbjednosti Nikšić je od strane odgovornog lica u Željezničkoj infrastrukturi Crne Gore prijavljeno da je izvršena provala u magacinski prostor ove firme i da je iz unutrašnjosti objekta otuđen agregat i određena količina pogonskog goriva. Preduzimajući mjere i radnje u cilju identifikacije i pronalaska izvršioca, službenici nikšićke policije su tokom izviđajnog postupka prikupili dokaze koji upućuju na sumnju da je počinilac ovoga djela takođe M.V.

On je lociran u iznajmljenom stanu koji je koristio, a potom je na osnovu naredbe Osnovnog suda u Nikšiću, izvršen pretres ovoga objekta gdje je policija pronašla dio otuđenih stvari i predmeta koji će biti vraćeni vlasnicima.

Nakon obezbjeđivanja dokaza i preduzetih niza mjera i radnji, policijski službenici Odjeljenja bezbjednosti Nikšić su o svemu obavijestili državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću koji je izvršio pravnu kvalifikaciju krivičnih djela – teška krađa.

Po njegovom nalogu M.V. je uhapšen.