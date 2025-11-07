Nikšićka policija uhapsila je dvije osobe osumnjičene za napad na policajce, saopšteno je iz Uprave policije.

“Policijski službenici Regionalnog centra bezbjednosti „Zapad“, Odjeljenja bezbjednost Nikšić su, u naselju Rastovac u Nikšiću zaustavili putničko motorno vozilo marke “VW Lupo” nikšićkih registarskih oznaka kojim je upravljao B.G. (28), dok se sa njim se u vozilu nalazio P.M. (26), obojica iz toga grada”, navodi se u saopštenju.

Kako su kazali, prilikom kontrole policijski službenici su od B.G. oduzeli kutiju u kojoj se marihuana, mase 12,3 grama, kao i devet sjemenki koje potiču od biljke konoplje, dok je od P.M. policija ovom prilikom oduzela drobilicu sa tragovima marihuane.

Kako se dodaje, prilikom pregleda P.M. on je fizički napalo policijskog službenika S.M. zadajući mu udarce u predjelu glave i tijela.

“B.G. i P.M. su dovedeni u službene prostorije Odjeljenja bezbjednosti Nikšić radi preduzimanja daljih mjera i radnji, dok je policijski službenik odveden na ukazivanje ljekarske pomoći gdje su mu konstatovane lake tjelesne povrede od strane dežurnog ljekara. Dalje preduzetim aktivnostima iz nadležnosti policije utvrđeno je da je B.G. omogućio uživanje marihuane P.M. neposredno prije nego što su policijski službenici pristupili kontroli”, istakli su.

Sa događajem je, piše dalje u saopštenju, upoznat tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću koji je naložio da se P.M. uhapsi zbog sumnje da je izvršio krivično djelo napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti, kao i da se protiv njega podnese prekršajna prijava zbog prekršaja iz člana 26 Zakona o javnom redu i miru – uživanje droge ili druge zabranjene psihoaktivne supstance na javnom mjestu.

Osim toga, ukazuju, postupajući tužilac je naložio da se protiv B.G. podnese krivična prijava u redovnom postupku zbog sumnje da je izvršio krivično djelo omogućavanje uživanja droga.

“Takođe, službenici Odjeljenja bezbjednosti Nikšić su izvršili ciljanu operativno-taktičku mjeru racija u jednom ugostiteljskom objektu u tom gradu sa namjerom kontrole operativno interesantnih i sa njima povezanih osoba. Prilikom sprovođenja navedene aktivnosti policijski službenici su u jednom objektu kontrolisali I.K. (37) iz Kotora koji je tom prilikom ometao policijske službenike u vršenju službenih mjera i radnjih na način što se nedolično ponašao i više puta oglušio o jasno izdato upozorenje i naređenje, a zatim prijetio policijskim službenicima”, naglasili su.

Sa događajem je upoznat tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću po čijem je nalogu I.K. uhapšen zbog sumnje da je izvršio krivično djelo napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti.

“On je uz krivičnu prijavu priveden postupajućem tužiocu na dalju nadležnost u zakonskom roku”, zaključili su.