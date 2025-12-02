Nikšićka policija po naredbi Višeg suda u Podgorici, izvršila pretres stana i drugih prostorija koje koristi lice I.V. (45) iz toga grada.

Izvor: Uprava policije Crne Gore

Tokom koordinisanih operativnih i taktičkih mjera, službenici nikšićke policije, uz podršku više organizacionih jedinica Uprave policije, procesuirali su više osoba, zaplijenili opojnu drogu, municiju, te privremeno oduzeli jedno vozilo visoke klase radi daljih provjera, saopštili su iz Uprave policije.

Izvor: Uprava policije Crne Gore



Sprovodeći planske aktivnosti na suzbijanju ulične prodaje narkotika i nedozvoljenog posjedovanja oružja, policijski službenici Odjeljenja bezbjednosti Nikšić su, postupajući po naredbi Višeg suda u Podgorici, izvršili pretres stana i drugih prostorija koje koristi lice I.V. (45) iz toga grada.

Ovom prilikom pronađena je manja količina opojne droge marihuana, te je I.V. lišen slobode zbog prekršaja iz Zakona o sprečavanju zloupotrebe droga.

Izvor: Uprava policije Crne Gore



Osim toga, pretresom prostorija koje koristi ovo lice pronađeno je i devet komada municije u ilegalnom posjedu te je sa tim upoznat tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću. Municija će biti predmet odgovarajućih vještačenja u Forenzičkom centru u Danilovgradu nakon kojih će postupajući tužilac izvršiti pravnu kvalifikaciju djela, navode iz policije.

Dalje preduzetim planskim aktivnostima na suzbijanju zloupotrebe narkotika i bezbjednosti saobraćaja, službenici Interventne jedinice i saobraćajne policije su lišili slobode četiri vozača zbog posjedovanja narkotika, upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola i odbijanja testiranja na prisustvo droga, saopštili su iz UP.

Slobode je lišen F.E. (21) kod kojeg je ciljanom kontrolom i pregledom vozila pronađena manja količina materije za koju se sumnja da je opojna droga marihuana, zatim M.S. (26) koji je upravljao vozilom pod dejstvom alkohola u organizmu u koncentraciji većoj od 1 g/kg, takođe zbog upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola u koncentraciji većoj od 1 g/kg, ali i bez položenog vozačkog ispita slobode je lišeno operativno interesantno lice D.T. (27).

Zbog odbijanja podvrgavanju testa na prisustvo psihoaktivnih supstanci u organizmu i upravljanja vozilom bez položenog vozačkog ispita slobode je lišeno i operativno interesantno lice U.Đ. (32).



Kroz pomenute pojačane aktivnosti koje sprovode pripadnici Regionalnog centra bezbjednosti “Zapad”, a u ovom slučaju u saradnji sa službenicima granične policije, Posebne jedinice policije, kao i Sektora za borbu protiv kriminala - Odsjeka za međunarodnu operativnu policijsku saradnju INTERPOL EUROPOL SIRENE, na teritoriji Nikšća izvedene su operativno - taktičke i kriminalističko - obavještajne mjere i radnje, u cilju pronalaska i lišenja slobode lica koja se potražuju na međunarodnom i nacionalnom nivou, kao i pojačane kontrole operativno interesantnih i sa njima povezanih lica.



Osim toga, službenici nikšićke policije su sa kolegama iz Posebne jedinice policije vršili i pojačane kontrole u užem gradskom jezgru i tom prilikom privremeno oduzeli jedno vozilo visoke klase od operativno interesantnog lica V.B. (43) koje će biti predmet daljih provjera, zaključili su iz policije.