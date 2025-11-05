Nikšićka policija je identifikovala i po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću lišili slobode M.N. (46) iz Nikšića, zbog sumnje da je počinio krivično djelo seksualno uznemiravanje, na štetu maloljetnog lica.

Policijski službenici su, postupajući po prijavi oštećene maloljetnice stare 13 godina, da joj je nepoznato muško lice prišlo na ulici i neprimjereno je dodirivalo, preduzeli mjere i radnje iz svoje nadležnosti, te identifikovali i u službene prostorije doveli lice M.N.



Kako navode iz policije, imenovani se sumnjiči da je 3.11.2025. godine, oštećenu zaustavio na ulici, pokušao da je poljubi, a zatim je dodirivao rukama u predjelu leđa i po kosi, nakon čega se udaljio u nepoznatom pravcu.



Postupajući tužilac se izjasnio da se u navedenom događaju stiču elementi krivičnog djela seksualno uznemiravanje, te da se M.N. liši slobode i uz krivičnu prijavu sprovede nadležnom tužilaštvu na dalje postupanje, zaključili su iz UP.