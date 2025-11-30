U međunarodnoj "Operaciji Balkan" zaplijenjeno je više desetina tona kokaina i uhapšeno nekoliko članova kriminalne mreže povezane sa kavačkim klanom, zaplijenjena je imovina u vrijednosti oko 52,6 miliona eura.

Izvor: Jose Lucena / imago stock&people / Profimedia

Savezna policija Brazila je 26.novembra pokrenula akciju "Operacija Balkan", jednu od najsloženijih međunarodnih akcija usmjerenih na razbijanje lanca krijumčarenja kokaina iz Južne Amerike u Evropu preko brazilskih luka. Ova akcija je fokusirana na kavački klan i njegovu kriminalnu mrežu koja je rasprostranjena po cijelom svijetu.

Istraga je utvrdila da je kavački klan, čiji je vođa inače odbjegli Radoje Zvicer, imao stalnu i direktnu vezu sa ogrankom u Paragvaju koji je korišćen kao operativni centar.

Kako je utvrđeno, ogranak je povezivao kriminalnu grupu iz Crne Gore sa "izvorima kokaina" u andskim zemljama.

U akciji "Operacija Balkan" učestvovali su Evropol, Paragvajska nacionalna služba za borbu protiv droge (SENAD) i holandska nacionalna policija. Akcija je sprovedena istovremeno u tri zemlje: Holandiji, Brazilu i Paragvaju.

Ogranak u Brazilu

Kako je utvrđeno, ogranak kavačkog klana u Brazilu je bio zadužen za skladištenje, pakovanje i prikrivanje kokaina, kao i slanje pošiljki.

Samo ovaj ogranak se sumnjiči za slanje preko 12 tona kokaina u Evropu.

Utvrđeno je da je kokain uglavnom bio skriven u kontejnerima na brodovima koji su isplovljavali iz brazilskih luka.

Hapšenja i pretresi

Tokom akcije, izvršeno je ukupno 14 pretresa i uhapšeno je četiri osobe, dok su za četiri osobe izdate crvene Interpolove poternice.

U Douradosu (Brazil) izvršeno je 5 pretresa i jedna osoba je uhapšena

U Ponta Pori (Brazil) izvršeno je 6 pretresa

U Porrto Velhu (Brazil) izvršen je jedan pretres i jedna osoba je uhapšena

U Ibu Jau (Paragvaj) izvršen je jedan pretres i jedna osoba je uhapšena

U Amsterdamu (Holandija) izvršen je jedan pretres i jedna osoba je uhapšena

Imovina vredna 52,6 miliona eura

Brazilski sud je naložio da tužilaštvu i policiji da blokiraju finansijska sredstva i da zaplene imovinu od osumnjičenih, fiktivnih vlasnika imovine i firmi za koje se sumnja da su korišćene za pranje novca.

Ukupno je zaplenjeno 27 luksuznih automobila i 43 nekretnine.

Imovina je procijenjena na oko 300 miliona reala, što je približno oko 52,6 miliona eura.