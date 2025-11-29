Keković je uhapšen u Dubaiju, a Crnoj Gori je izručen 29. maja 2025. godine. Označen je kao pripadnik „kavačkog klana“.

Izvor: Uprav policije

Podgoričanin Aleksandar Keković, poznat kao Arkan, juče je stupio u štrajk glađu u prostorijama Uprave za izvršenje krivičnih sankcija (UIKS), zbog, kako navodi njegova advokatica Nikolina Mišnić, nepravednih optužbi Specijalnog državnog tužilaštva (SDT).

– Moj klijent kategorički odbacuje sve optužbe protiv sebe, posebno tvrdnje o povezanosti sa organizovanim kriminalom. Smatra da je ovo još jedan pokušaj tužilaštva da mu „namjesti“ krivična djela koja nije počinio. Jasno je rekao da neće pristati da ponovo provodi vrijeme u pritvoru zbog nečega što nije učinio – kazala je Mišnić.

Keković je uhapšen u Dubaiju, a Crnoj Gori je izručen 29. maja 2025. godine. Označen je kao pripadnik „kavačkog klana“.

Advokatica navodi da je medijsko predstavljanje hapšenja netačno i nepravedno. – Nije tačno da je uhapšen u okviru akcije policije, niti da je pritvoren 29. maja, već 9. maja, bez rješenja i prava na advokata, što znači da je faktički bio lišen slobode na nelegalan način – istakla je Mišnić.

Ona je dodala da tvrdnje o Kekovićevom bjekstvu nisu tačne: – On je Crnu Goru napustio 20. novembra 2022. kao slobodan građanin i legalno stekao ličnu kartu, vozačku i dozvolu za boravak u UAE, gdje je i radio. Nikada mu nije dostavljen poziv niti je obaviješten o pokretanju postupka – rekla je advokatica.

Mišnić je objasnila da se djela koja Kekoviću stavljaju na teret odnose na izolovane incidente i da se ne mogu dovesti u vezu sa „kriminalnim planom“ iz optužnice. – Jedan od postupaka se još vodi pred Osnovnim sudom protiv drugih lica, dok je drugi okončan 2020. godine – zaključila je ona.