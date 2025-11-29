Iz UIKS-a nijesu precizirali koliko tačno narkotika i nedozvoljenih predmeta je oduzeto ove godine, ali naglašavaju da su do sada obavili 1.292 pretresa.

Izvor: MONDO/Miljana Dašić

Od početka godine u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija (UIKS) zaplijenjena su 62 mobilna telefona, od čega je spriječeno da 25 tih uređaja „uđe“ u zatvor, piše Pobjeda.

Iz UIKS-a nijesu precizirali koliko tačno narkotika i nedozvoljenih predmeta je oduzeto ove godine, ali naglašavaju da su do sada obavili 1.292 pretresa.

“Pronađene su i određene količine SIM kartica, punjača za mobilne telefone, improvizovanih bodeža, tableta, USB kablova, kao i zamotuljaka nepoznate sadržine – kazali su Pobjedi iz UIKS.

Dodaju da svakodnevno, na nivou svih organizacionih jedinica, obavljaju poslove preventivno bezbjednosne zaštite, kao i da preduzimaju odgovarajuće operativne radnje s ciljem sprečavanja svih negativnih pojava koje na bilo koji način mogu ugroziti stanje bezbjednosti u zatvorima.

Iz UIKS-a nijesu precizirali koliko je bilo prijava nasilničkog ponašanja, ali su pojasnili da o svim slučajevima obavještavaju nadležne organe.

“U odnosu na eventualne slučajeve nasilničkog ponašanja, bilo da se radi o nasilju između pritvorenih lica ili o prekoračenju ovlašćenja u postupanju službenika obezbjeđenja, o svakom pojedinačnom slučaju se bez odlaganja obavještavaju nadležni organi koji dalje preduzimaju mjere i radnje iz svoje nadležnosti”, saopštili su iz UIKS-a.

Podaci pokazuju da je u ovom trenutku smanjen broj oduzetih mobilnih telefona koje su zaplijenili zatvorski službenici u odnosu na prethodne dvije godine.

Tokom 2024. godine, prilikom pretresa soba i prostorija koje koriste pritvorena lica, pronađena su i oduzeta 83 mobilna telefona, naspram njih 158 u 2023. godini.

“Podaci pokazuju da je oduzeto 37 punjača za mobilne telefone naspram njih 154 u 2023. godini kao i 22 improvizovana bodeža naspram 33 improvizovana bodeža oduzeta u 2023. godini”, naveli su ranije iz UIKS-a.

Prošle godine takođe su pronađene određene količine SIM kartica, tableta te PVC zamotuljaka nepoznate sadržine.

Kapaciteti prepunjeni

I ove godine prepunjenost kapaciteta ostao je gorući problem u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija.

U toj ustanovi trenutno se nalaze ukupno 1.473 osobe od kojih se njih 729 nalazi u Istražnom zatvoru u Spužu.

U pritvorskoj jedinici Zatvora u Bijelom Polju boravi 114 pritvorenika, dok broj zatvorenika koji se nalaze na izdržavanju kazne iznosi 630.

Kao i u prethodnom periodu, najveći broj čine osobe kojima je određen pritvor zbog sumnje da su počinili krivična djela iz oblasti organizovanog kriminala te da za određeni broj pritvorenih lica postoje operativna saznanja da su pripadnici organizovanih kriminalnih grupa.

“Takođe, za određeni broj pritvorenih lica postoje operativna saznanja da su pripadnici organizovanih kriminalnih grupa”, kazali su ranije iz Uprave za izvršenje krivičnih sankcija.

Naglašavaju da je, s obzirom na takvu strukturu pritvorenika, jako složeno obavljanje svakodnevnih aktivnosti poput: šetnje na otvorenom prostoru, posjete članova porodica, posjete advokata, podjele obroka, terapije…

Ipak, ističu da su uspjeli da povećaju smještajne kapacitete za pritvorenike.

“Realizacijom preduzetih aktivnosti, ranije previđeni smještajni kapaciteti za 1.333 lica lišena slobode povećani su na kapacitete smještaja za oko 1.410 lica lišenih slobode, dok će po okončanju aktivnosti koje će u završnoj fazi smještajni kapaciteti biti predviđeni za smještaj oko 1.440 uhapšenih lica”, rekli su u UIKS-u.

Dodali su i da su značajna sredstva opredijeljena za potrebe dogradnje i rekonstrukcije prostorija u pritvorskim jedinicama, a u cilju povećanja kapaciteta za smještaj pritvorenih lica.

“Tačan broj smještajnih kapaciteta biće utvrđen po završetku svih preduzetih aktivnosti i useljenja lica lišenih slobode u nove prostorije”, zaključili su iz UIKS-a.