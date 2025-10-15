U sudnici je preslušan i razgovor između sutkinje Vrhovnog suda Rade Kovačević sa izvjesnom Vesnom, kojoj se žali da “ne zna kako je preživjela dan” zbog toga što se u dnevnom listu Dan pojavila informacija da će biti saslušana kao svjedok.

Miloš Medenica, koji se tereti da je formirao kriminalnu grupu, u petak treba da napusti Istražni zatvor jer za tri godine nije donijeta prvostepena presuda pa je iz tih razloga na današnjem ročištu u Višem sudu specijalni tužilac Jovan Vukotić zatražio da mu se odredi kućni pritvor, prenosi CdM.

Odbrana Miloša Medenice usprotivila se o tom prijedlogu a krivično vijeće sutkinje Višeg suda Vesne Kovačević nije se izjasnilo o tom zahtjevu i očekuje se da to uradi u petak za kada je zakazan nastavk ročišta.

Medenica se tereti da je formirao kriminalnu grupu čiji je član, prema stavu SDT-a, bila i njegova majka Vesna Medenica, bivša predsjednica Vrhovnog suda i 15 osoba.

U nastavku suđenja preslušani su tajno snimljen razgovori iz 2022. godine.

U jednom od razgovara Vladimira Čejovića i nekadašnje sutkinje Vrhovnog suda Vesne Begović moglo se čuti kako komentarišu tekst koji je objavljen u Pobjedi u kojem je navedeno da će Begović i još dvoje sudija biti saslušani kao svjedoci u istrazi a i da je to pomenuto i u emisiji "Načisto".

Čejović u razgovoru navodi i da je "Tea Gorjanac rekla da svaku presudu treba pogledat" i "svi to pričaju, budaletine bre, mlate" na što Begović odgovara: "Bože mi pomozi, pa onda što postoje instance neke, postoji li Vrhovni sud, postoji li kako se zove ovaj Ustavni sud,postoji li sud u Strazburu, pa znači onda bi trebali i sudije Osnovnih sudova, mislim ja ne znam o čemu ovi pričaju, o čemu pričaju".

Begović dalje navodi da se odluke donose u Vijeću i da joj ništa nije jasno o kakvim se igrama radi.

" Ako misle za ovaj predmet o pa to upravo je pokazatelj da tu nema nikakvog uticaja...Jedino da im slikam presudu, mislim stvarno smiješno,nešto prosto nevjerovatno" kazala je Begović.

U razgovoru se čuje kako joj Čejović govori: "Polako,samo smireno"...

Begović mu govori da joj se po medijima provlači ime na što joj Čejović govori reagovaćes kad bude trebalo.

"Sačekaj malo da vidiš odakle vjetar duva. Pa ja sam ti rekao danas sam ti rekao kad si mi rekla ovo đe je objavljeno ja sam ti rekao odakle to u Pobjedi,ti kažeš Vijesti, evo zajedno smo gledali,ja to nisam vidio " govori Čejović.

Zatim se osvrnuo na drugi događaj o kojem sutkinji Begović saopštava kako mu nije vjerovala da joj "Vesna smješta za ono".

Sutkinja Begović ga pita: "Misliš li da je ovo u cilju da se spasi ona (Vesna Medenica)".

Čejović joj govori da će sve pratiti kao u vrijeme afere S.Č.

Između ostalog Čejović navodi da u Crnoj Gori sude novinari i dvije - tri NVO.

Branilac Medenice, advokat Zdravko Begović rekao je da iz ovog razgovora jasno vidi da na sutkinju Begović nije mogao niko uticati. Tog stava bila je i optužena Medenica koja je rekla da su u njeno vrijeme bile najbolje sudije i svako je za sebe bio institucija.

U sudnici je preslušan i razgovor između sutkinje Vrhovnog suda Rade Kovačević sa izvjesnom Vesnom, kojoj se žali da “ne zna kako je preživjela dan” zbog toga što se u dnevnom listu Dan pojavila informacija da će biti saslušana kao svjedok.

" Radiš pošteno i novinari te uvuku u blato. Ne znam đe se nalazim, ne znam kako sam preživjela dan. Mogući svjedoci smo Vesna Begović, sudija Femić i ja. Ovo mi je bilo kao da me grom iz vedra neba ubio. Završiš hiljade predmeta i evo desi se ovo... "naglasila je sutkinja Kovačević.

Pored toga, u telefonskom razgovoru koji je imao optuženi Marko Popović zvani Giga sa nepoznatom osobom koju oslovljava sa “Roćko”, on kaže da ga terete za davanje mita i da su ga “uvalili i nagrdili”.

" Kupci su sve ispričali. Klasično sam uvaljen, nagrdili su me. Ne demantujem ništa, novinari neka pišu, ja ne ulazim u raspravu sa njima"kazao je Popović. On ponavlja da nikoga nije prodao, niti namjestio a da oni njega jesu.

Sagovornik mu nakon toga sugeriše da sluša samo savjete od žene i od svog oca.

" Kad sam čist i ispravan, čistog sam uma i glave. Niti sam koga namjestio niti prevario" rekao je Popović.

Na optužnici osim Miloša i Vesne Medenice su i Luka Bakoča, ali i policajci Milorad Medenica, službenici Uprave carina i prihoda Ivana Kovačević, Marko Vučinić, Goran Jovanović, špediteri Marjan Bevanja i Savo Karanikić, zatim Vasilije Petrović sin vlasnika kompanije Cijevna komerc. Za pripadništvo u kriminalnoj organizaciji tereti se i Marko Popović, Bojan Popović, Marko Vučinić, Darko Lalović, Petar Milutinović, Nikola Raičević i Radomir Raičević kao i firma Kopad Company iz Nikšića, piše CdM.