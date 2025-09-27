129 pritvorenika u Istražnom zatvoru izražava određena neslaganja u odnosu na uslove smještaja i sudske postupke, a od tog broja njih 107 štrajkuje glađu. Njihovo trenutno zdravstveno stanje stabilno je, kazali su juče iz Uprave za izvršenje krivičnih sankcija

Izvor: MONDO/Miljana Dašić

Niko ne očekuje da ovo bude hotel, ali zar mučenici kao mi ne možemo da imamo pravo na neke uslove. Porodice čekaju po tri ili četiri sata, dječje posjete odvijaju se u prostoriji gdje ostali zatvorenici ili pritvorenici obavljaju redovne posjete i okruženi su rešetkama... Zatvor je prenatrpan, uslovi ponižavajući...

To, između ostalog, piše u pismu pritvorenika, kojim na osam pisanih strana objašnjavaju zbog čega štrajkuju, kako prenose Vijesti.

Navode da uslovi, to što nemaju šetnje koje su predviđene, već duplo kraće, nijesu njihov glavni problem:

“Tražimo normalne uslove kakvi pripadaju svakoj osobi... No, to nije naš glavni problem, već odnos suda i tužilaštva. Zatvoreno je puno ljudi na osnovu Sky prepiski, za koje u zadnjih dva mjeseca, sa više adresa, dolazi potvrda da ne mogu biti dokaz. Ovo sve dolazi sa ozbiljnih adresa, iz zemalja sa uređenim sistemima, kao što su Švajcarska, Francuska, Luksemburg. Nama pritvori teku, niko se ne okreće i ne čuje naše vapaje. Zar misliš da se može biti srećno kada te oslobode poslije tri i po godine?”, piše u pismu, kako prenose Vijesti.

Pritvorenici objašnjavaju da štrajk nije ucjena, već “vapaj mučenika koji štrajkuju i žele da se poštuje crnogorski zakon”...

“Optužnice koje podiže Specijalno državno tužilaštvo (SDT) kose se s našim zakonom i Ustavom. Sve ovo liči na vrijeme Informbiroa, kada su ljude slali na Goli otok zato što je neki tamo komšija prijavio da se neđe tamo pričalo protiv Komunističke partije”...

U pismu se dodaje da se na njih niko ne okreće, da je iz dana u dan sve gore i gore:

“Štrajk se najavljivao unazad dva mjeseca i pozivani su svi nadležni na razgovor - ministar pravde, predsjednica Vrhovnog suda i predsjednik Višeg suda. Odazvao se samo predsjednik Višeg suda, bez konkretnih ogovora”...

Pritvorenici tvrde i da se sve njihove molbe za ukidanje pritvora ili zamjenu za alternativne mjere odbijaju po istom šablonu i sa istim odgovorom - zaprijećena visina kazne, kako prenose Vijesti.

Navode i da, ako su krivi, treba da budu osuđeni, ali uz poštovanje Ustava i crnogorskih zakona:

“Niko ne bježi od odgovornosti, samo hoćemo pravdu i da nam se sudi po zakonu, da nam se da šansa da suđenja budu fer, da ne bude da svi moramo po tri i po godine da čekamo do izlaska iz ovog kazamata... Zvučna imena koja su optužena za šverc cigareta puštena su uz jemstvo, a neki anonimusi su ovdje duže od dvije godine i jemstvo im je odbijeno više puta... Sudovi daju odgovor da rade po sudskoj praksi, ta njihova praksa u većini slučajeva je grubo kršenje zakona Crne Gore... Ovo je igra bez granica... Ozbiljan je problem u kom se nalazimo - ljudi gube porodice, posao i zdravlje... Štrajk nije opstrukcija suđenja, dva mjeseca su pozivani nadležni, ali od njih smo dobili odgovor: ‘Nemamo elektronske nanogice’... Jemstvo uz mjeru kućnog pritvora gotovo svima odbijaju, i jedina mjera je dugogodišnji pritvor u lošim uslovima - šetnje traju dva puta po 30 minuta, umjesto dva puta po sat, a kada pada kiša i izlije se kanalizacija, tada nema izlaska na šetnju. Medicinska njega je ispod svih standarda... Na preglede se čeka po nekoliko mjeseci, a nekada niko i ne pozove pritvorenika na pregled za koji je pisao molbu... Brojno stanje je duplo više nego što su kapaciteti Istražnog zatvora”, navodi se u pismu...

Objašnjavaju da su tražili i ono što u gotovo svim zatvorima ima - mogućnost da s porodicama razgovaraju preko Skajpa, ali da im ni to nije omogućeno.

“Ipak, glavni problem su sud i tužilaštvo i njihove selektivne odluke. Za iste optužbe nekome se odobri jemstvo, a većem dijelu odbije...