Uprava za izvršenje krivičnih sankcija nastavlja sa sprovođenjem svih neophodnih mjera u cilju zaštite zdravlja pritvorenih lica, a s tim u vezi i očuvanja reda i bezbjednosti u Upravi.

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

U Istražnom zatvoru Podgorica od ukupno 94 pritvorenih lica koja izražavaju određena neslaganja u odnosu na uslove smještaja i sudske postupke, njih 66 to čini štrajkom glađu, saopšteno je iz Uprave za izvršenje krivičnih sankcija.

“Kao što je i ranije saopšteno, pritvorenim licima koja učestvuju u štrajku glađu obezbijeđena je sveobuhvatna i kontinuirana zdravstvena zaštita. U odnosu na navedeno, medicinsko osoblje kontinuirano prati njihovo zdravstveno stanje, a sa posebnim fokusom na praćenje vitalnih parametara. Ističemo da su sva lica koja učestvuju u štrajku pod stalnim nadzorom, te da je njihovo trenutno zdravstveno stanje stabilno”, navode u saopštenju.

Uprava za izvršenje krivičnih sankcija nastavlja sa sprovođenjem svih neophodnih mjera u cilju zaštite zdravlja pritvorenih lica, a s tim u vezi i očuvanja reda i bezbjednosti u Upravi.