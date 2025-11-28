Zbog dvostrukog ubistva u Sokocu kod Bijelog Polja, Balijagić odgovara pred Višim sudom u Bijelom Polju.

Izvor: Uprava policije Crne Gore/ MUP / Ustupljene fotografije

Oštećena porodica Jovana i Milenke Madžgalj, ubijenih u oktobru prošle godine, podnijela je optužni predlog protiv načelnika policijskog Regionalnog centra “Sjever” Harisa Đurđevića (43) i rukovodioca Stanice kriminalističke policije u Odjeljenju bezbjednosti Bijelo Polje Veselina Novovića (49) zbog krivičnog djela - nesavjestan rad u službi u vezi sa slučajem Alije Balijagića, optuženog za to ubistvo.

Preko punomoćnika advokata Miladina Joksimovića, zatražili su spajanje tog predmeta sa postupkom koji se po optužnici Osnovnog državnog tužilaštva u Osnovnom sudu u Bijelom Polju vodi protiv službenika policije Bijelo Polje Ćemala Ljuce i Borivoja Bulatovića, jer se “radi o istom krivičnom djelu, događaju i svjedocima”, kako prenose Vijesti.

O tom predlogu sud će odlučiti do 19. decembra, za kada je zbog krivičnog djela nesavjestan rad u službi, odloženo ročište protiv Ljuce i Bulatovića.

Porodica je, kako je “Vijestima” kazao advokat Joksimović, u svojstvu oštećenih kao tužilaca podnijela optužni predlog Osnovnom sudu u Bijelom Polju, nakon što je ODT odbacilo krivičnu prijavu porodice protiv Đurđevića i Novovića.

U optužnom predlogu navodi se da su Đurđević kao načelnik Regionalnog centra bezbjednosi “Sjever” i Novović kao rukovodilac kriminalističke policije, u vremenu od 18. septembra do 25. oktobra, radeći na poslovima zaštite života, lične i imovinske sigurnosti, sprečavanja i otkrivanja krivičnih djela i pronalaženja i lišavanja slobode njihovih učinalaca, postupali suprotno Zakonu o unutrašnjim poslovima, pišu u Vijestima.

“Iako su bili u saznanju, radi postupanja na nivou nadležnosti i preduzimanju mjera i radnji prema licu Aliji Balijagiću iz Bijelog Polja, za koga su postojali operativni podaci da je izvršilac krivičnog djela teške krađe, u kući sada pokojnog Veršigore Bulatovića, kojom prilikom je iz iste oduzeo vatreno oružje i nakon što su preko dnevnih izvještaja - biltena upoznati da se isto lice naoružano kreće na području sela Mioče, Kičava, Sokolac - Pisana jela, da se radi o višestrukom povratniku u izvršenju krivičnih djela, nijesu preduzeli radnje organizovanja, lociranja, postavljanja zasjeda, pretrage terena i sprečavanja istog da vrši krivična djela”, stoji u optužnom predlogu.

Dalje se navodi da njih dvojica nijesu pružili zaštitu života i imovinske sigurnosti stanovništva iz naznačenih sela, zbog čega je došlo do višednevne obustave nastave na području područnih odjelenja osnovnih škola u Polju, Tomaševu, Kanjama, Nedakusima, niti preduzeli mjere obavještavanja Odelenja bezbjednosti i stanica policije u susjednim opštinama, i posebno, graničnu policiju Republike Srbije i MUP Republike Srbije, kažu u Vijestima.

“Pa je tako nepreduzimanjem zakonskih mjera i radnji, nekoordinacijom službi koje su kao neposredni rukovodioci bili dužni preduzeti, zbog čega je nastupila teža povreda prava drugoga, dana 25.10.2024 godine, kada su od strane Balijagić Alije u selu Sokolac, Opština Bijelo Polje, lišeni života oštećeni Jovan i Milenka Madžgalj, pri čemu su bili sposobni da shvate značaj svog djela, mogućnosti nastupanja posljedica, pa su na nastupanje iste pristali”, navodi se u tom aktu.