Suđenje službenicima policije OB Bijelo Polje Ćemalu Ljuci (49) i Borivoju Bulatoviću (60) zbog krivičnog djela nesavjestan rad u službi odloženo je danas u Osnovnom sudu u Bijelom Polju.

Izvor: MONDO/Gordana Bojanić

Policijskim službenicima se sudi po privatnoj tužbi predstavnika oštećene porodice Velibora Madžgalja, zbog više propusta u radu prilikom postupanja prema Aliji Balijagiću, prije nego što je u Sokocu kod Bijelog Polja, 25. oktobra prošle godine ubio brata i sestru Jovana i Milenku, za šta je u toku postupak pred Višim sudom, pišu Vijesti.

Ročište je odloženo na zahtjev optuženog Bulatovića koji je istakao da nije uspio da kopira spise predmeta i da želi da angažuje advokata. Sud je odbio predlog advokata optuženih da se sa daljeg toka postupka isključi javnost.

Do narednog ročišta, kako je kazao sudija Radomir Kljajević sud će odlučiti o zahtjevu punomoćnika oštećene porodice kao tužilaca advokata Miladina Joksimovića da se sa ovim objedini postupak protiv načelnika Regionalnog centra bezbjednosti "Sjever" Harisa Đurđevića i policijskog službenika Veselina Novovića, jer se radi o optužnom predlogu za ista krivična djela, događaj i svjedoke.

Prema optužnom predlogu okrivljeni samostalni policijski službenik Ljuca je, u vremenu od 21.07.2024. godine do 25.10.2024. godine, u svojstvu službenog lica, prekšio zakon i druge propise, na način što je do dana 21. jula prošle godine sačinio službenu zabilješku, očigledno nesavjesno postupao u vršenju službe o razgovoru sa Alijom Balijagićem u njegovoj kući u Banjem selu, prenose Vijesti.

Nakon toga, dan kasnije inspektor je uputio dopis Centru za socijalni rad u tom gradu radi pružanja pomoći Balijagiću, u kojem je naveo da je Balijagić stupio u OB Bijelo Polje, što nije odgovaralo činjeničnom stanju, a u istom dopisu naveo je riječi Balijagića da "ako dođe u situaciju da nema izlaza, on ima spisak u svojoj glavi, da zna šta će uraditi i da se živ neće predati".

Prema istom aktu Bulatović je u okviru ovlašćenja koje je imao, dana 21.10.2024. godine, u vezi postupanja prema operativno interesantnom licu Aliji Balijagiću, uputio policijske službenike Uprave policije OB Bijelo Polje u mjesto Mioče sa kojima je bio u komunikaciji tokom obavljanja službenog zadatka, kojom prilikom je imao saznanja da se radi o višestrukom povratniku u vršenju najtežih krivičnih djela i da je isti naoružan i kao takav predstavlja opasnost po građane, nije preduzeo mjere i radnje koje bi intenzivirale aktivnosti na terenu u cilju hvatanja naoružanog Alije Balijagića, prenose Vijesti.

Dalje se navodi da nepreduzimanjem potrebnih policijskih mjera doprinio onemogućavanju izvršenja policijskog posla i službenog zadatka, a između ostalog ozbiljni propusti su se desili prilikom krađe pušaka od strane Balijagića iz kuće V. Bulatovića, nakon čega nije preduzet konkretan zadatak u cilju pronaska i lišenja slobode s obzirom na kriminalnu prošlost pri čemu je izostala i potraga ga istim, pišu Vijesti.

Novo ročište je zakazano za 19. decembar.