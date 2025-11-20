Balijagić je pomenuta krivična djela počinio u Srbiji gdje se skrivao nakon što je, kako se u drugoj optužnici navodi, ubio Jovana i Milenku Madžgalj u bjelopoljskom selu Sokolac.

Izvor: Uprava policije Crne Gore/ MUP / Ustupljene fotografije

Suđenje Aliji Balijagiću za nedozvoljeno držanje, nošenje oružja i eksplozivnih materija i za krađu počelo je juče pred sudijom Osnovnog suda u Bijelom Polju Radomirom Kljajevićem, prenosi Dan.

Na početku jučerašnjeg pretresa Balijagić je izjavio da mu nije jasno zbog čega mu se nije sudilo u Srbiji za pomenuta dva djela, s obzirom na to da ih je počinio na području te države.

"Trebali su prvo da mi sude u Srbiji, gdje sam inače bio dva i po mjeseca u istražnom zatvoru u Užicu, a prethodno sam osuđen na dva mjeseca u tom gradu zbog nelegalnog prelaska granice. Bio sam pristupačan organima u Srbiji. Oni su jedva čekali da me se oslobode i izruče Crnoj Gori", izjavio je Balijagić.



Istakao je da mu je sasvim svejedno kad je u pitanju suđenje za krađu i nošenje oružja.

" Meni se pred Višim sudom sudi za dva teška ubistva i znam šta me na kraju čeka, najvjerovatnije kazna od 40 godina zatvora. Meni ovo suđenje za krađu pušaka ništa ne znači. Za ovo djelo teške krađe sve je jasno, te puške su nađene prilikom hapšenja kod mene", kazao je Balijagić, prenosi Dan.

Sudija Kljajević je kazao da će naredni pretres biti održan 4. decembra, do kada će se vještak ekonomske struke izjasniti o vrijednosti pušaka i tražiti dolazak braće Bojović, kojima je oružje ukradeno.

Protiv Balijagića se u bjelopoljskom Osnovnom sudu već vodi postupak za krivično djelo teška krađa na teritoriji Crne Gore. Na teret je Balijagiću i M.Z. stavljeno da su 18. septembra prošle godine, između 22 sata i ponoći, u mjestu Kiprenik, opština Bijelo Polje, zajedno po prethodnom dogovoru, obijanjem tuđe pokretne stvari izvršili krađu, piše Dan.

Pred Višim sudom u Bijelom Polju u toku je suđenje Balijagiću za dvostruko ubistvu u selu Sokolac.

"Ovaj predmet je dobijen od nadležnih organa Republike Srbije, na osnovu dogovora o međunarodnoj krivičnoj pomoći, nakon što je Balijagić izručen Crnoj Gori za drugo krivično djelo2", izjavio je Kljajević.



Balijagiću je optužnicom na teret stavljeno da je neutvrđenog dana, nakon 25. oktobra 2024. godine pa do 20. novembra iste godine, na teritoriji Srbije, opština Prijepolje i Priboj, neovlašćeno bez odgovarajuće isprave o oružju nosio jednu pušku marke "crvena zastava", tzv. "petometku" koju je nelegalno pribavio, prenosi Dan.

"Više dana je nosio ovu pušku i viđen je od strane seljana sa teritorije Srbije, zbog čega je izazvao veliko uznemirenje građana, usljed čega nijesu radile seoske škole, a seljani su se sa prvim mrakom zaključavali u kuće. Ulazio je u kuće oštećenih B.B. i B.G., u koje je neovlašćeno ušao – čime je izvršio krivično djelo nedozvoljeno držanje oružja", navodi se u optužnici.

Na teret mu je stavljeno da je 20. novembra prošle godine u jednom selu na području Srbije, obijanjem kuće u vlasništvu B.B. i D.B. i obijanjem zaključanog katanca drvenog sanduka u kom su bile puške za koje je vlasnik imao dozvole, oduzeo i prisvojio oružje.

"Jedna je prepravljena u lovačku pušku uklanjanjem tromblona, tromblonskog nišana i bajoneta sa nosačima, a uzeo je i municiju koja je bila u sanduku. Izvršio je premetačinu na spratu kuće i udaljio se nakon svega pribavljajući sebi protivpravnu imovinsku korist u ukupnom iznosu od 658,13 eura. Nakon toga, u ranim jutarnjim satima 21. novembra prošle godine, pronađen je u tom selu i uhapšen od strane pripadnika policije SAJ-a, prilikom čega je uz sebe posjedovao dvije puške, od kojih je u jednoj lovačkoj bio metak u cijevi, kao i municiju, čime je izvršio krivično djelo teška krađa", navodi se u optužnom aktu, prenosi Dan.