Mitrović je 10. oktobra napustio pritvorsku jedinicu Istražnog zatvora u Spužu, od kada se nalazi u kućnom pritvoru.

Izvor: MONDO

Viši sud u Podgorici ukinuo je rješenje Osnovnog suda u Kotoru kojim je ukinut pritvor Budvaninu Jovu Mitroviću i zamijenjen mjerom nadzora - zabranom napuštanja stana zbog napada na predsjednika Opštine Budva Nikolu Jovanovića, te tom sudu predmet vratio na ponovno odlučivanje.

To je “Vijestima” potvrdio portparol Osnovnog suda u Kotoru, sudija Veljko Bulatović.

Podsjećamo, osnovni sud u Kotoru 10. oktobra ukinuo je pritvor Mitroviću koji mu je određen 19. jula po optužnom predlogu osnovnog državnog tužioca u Kotoru zbog osnovanje sumnje da je izvršio krivično djelo teška tjkelesna povreda na štetu Jovanovića.

Mitrović je 10. oktobra napustio pritvorsku jedinicu Istražnog zatvora u Spužu, od kada se nalazi u kućnom pritvoru, prenose Vijesti.

Jovanović je oštro kritikovao takvu odluku suda.

On je optužio Mitrovića da ga je sredinom jula fizički napao sa svoja dva rođena brata, dok je sjedio u lokalnu u TN “Slovenska plaža”, što su oni pred sudom negirali.