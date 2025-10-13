Agencija za sprečavanje korupcije je utvrdila da je Nikola Jovanović prekršio Zakon o sprečavanju korupcije jer je kao javni funkcioner u toku 2022. godine u istim mjesecima ostvarivao naknade u više od jednog radnog tijela i prihodovao 8.210 eura.

Izvor: MONDO

To se navodi u odluci u koju su „Vijesti“ imale uvid, a koju potpisuje vršilac dužnosti direktora ASK-a Dušan Drakić.

Jovanović, aktuelni predsjednik Opštine Budva, tokom te godine bio šef kabineta tadašnjeg predsjednika Opštine Marka Carevića, potom bio menadžer grada, a nakon toga i predsjednik Skupštine opštine.

„Utvrđuje se da je javni funkcioner Nikola Jovanović prekršio član 11 stav 4 Zakona o sprečavanju korupcije jer je kao javni tunkcioner u toku 2022. godine u istim mjesecima ostvarivao naknade u više od jednog radnog tijela i to po osnovu članstva u Komisiji za izradu plana zaštite i spasavanja od požara i elementarnih nepogoda iznos od 2.000 eura; po osnovu članstva u Komisiji za 2022, a potom normativne poslove iznos od 3.300 eura; po osnovu članstva u Komisiji za raspodjelu sredstava sportskim organizacijama iznos od 1.550 eura; po osnovu članstva u Komisiji za provjeru kadrova iznos od 60 eura; po osnovu članstva u Komisiji za raspodjelu sredstava za žensko preduzetništvo iznos od 900 eura i po osnovu članstva u Komisiji za razoj poljoprivrede iznos od 400 eura, čime je povrijedio zakonske odredbe koje se odnose na ograničenja u vršenju javnih funkcija”, navodi se u odluci, kako prenose Vijesti.

Uvidom u registar javnih funkcionera Agencije, kako piše u obrazloženju, utvrđeno je da je Jovanović obavljao funkciju Načelnika Službe predsjednika Opštine u periodu od 25. septembra 2021. do 4. jula 2022, a nakon toga menadžera grada do 8. novembra 2022, a potom bio predsjednik Skupštine opštine od 8. novembra 2022. do 7. jula 2024. godine.