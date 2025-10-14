Dvojica napadača su odmah puštena na slobodu, a sada, manje od tri mjeseca kasnije, i treći koji je organizator i direktni izvršilac nanošenja teške tjelesne povrede.

Izvor: Budva naš grad

Predsjednik Opštine Budva Nikola Jovanović reagovao je nakon odluke suda da Jovanu Mitroviću koji je osumnjičen za napad na Jovanovića u julu ove godine. Jovanović ocjenjuje da je ukidanje pritvora Mitroviću uvertira za ukidanje statusa štićene ličnosti koju predsjednik Opštine sad uživa, a to bi bio, kako naominje, poziv kriminalcima da dovrše posao.

Jovanović je reagovao na društvenim mrežama, njegov status prenosimo integralno:

"Odlukom suda da Jovanu Mitroviću, organizatoru brutalnog i unaprijed planiranog napada na mene, ukine pritvor i odredi kućno zadržavanje, crnogorsko pravosuđe je poslalo poražavajuću poruku da se u ovoj zemlji kriminal isplati, a institucije su spremne da štite napadače, a ne žrtve. Ovo nije samo loša odluka, ovo je institucionalni skandal.

Uprava policije u svojim dosijeima jasno navodi da su Mitrović i njegova braća bezbjednosno interesantna lica i članovi organizovane kriminalne grupe „Budvanska“. Uprkos tome, tužilaštvo je ovaj napad na predsjednika opštine, koji je bio organizovan, planiran i izveden sa jasnim ciljem, kvalifikovalo kao običnu tuču i nasilničko ponašanje. Dvojica napadača su odmah puštena na slobodu, a sada, manje od tri mjeseca kasnije, i treći koji je organizator i direktni izvršilac nanošenja teške tjelesne povrede.

Koliko je besmisleno i neozbiljno takozvano „kućno zadržavanje“ najbolje pokazuje činjenica da Jovanu Mitroviću nije ni stavljena nanogica. Dakle, čovjeku koji je organizovao i izvršio napad na predsjednika opštine, koji je označen kao pripadnik kriminalne grupe, vjeruje se na riječ da neće napustiti neki od svojih objekata. To je ruganje svakoj logici i pokazatelj koliko je sistem duboko zarobljen.

Ova odluka suda zapravo je uvertira u ono što očigledno slijedi da mi Ministarstvo unutrašnjih poslova ukine status štićene ličnosti i službeno obezbjeđenje koje mi je dodijeljeno nakon napada. Taj potez bi bio direktan poziv i signal kriminalnim strukturama da dovrše započeti posao. Da, uz pomoć trećih, angažovanih lica, o čemu postoje konkretne informacije, pokušaju novi napad, svjesni da će ih sistem opet zaštititi.

Bez obzira na napade, prijetnje i institucionalnu zaštitu kriminalaca, ja neću ćutati niti se povući. Ne pristajem da kriminalci odlučuju o tome ko ima pravo da slobodno hoda svojim gradom.

Ovo nije samo napad na mene. Ovo je napad na instituciju predsjednika opštine, na javni interes, na samu ideju da u ovoj zemlji postoji granica između zakona i kriminala. Institucije koje bi morale da garantuju bezbjednost građana danas su postale oruđe za zaštitu nasilnika. Umjesto da se bore protiv organizovanog kriminala, one postaju njegov štit.

Ali neka svima bude jasno. Neću dozvoliti da Budvom upravljaju oni koji su je godinama pljačkali, prijetili, zastrašivali i pokušavali da je vrate pod kontrolu kriminalnih grupa.

Ne plašim se ni njih, ni njihovih političkih zaštitnika, ni poruka koje mi šalju kroz ovakve odluke. Dok god sam na čelu ovog grada, neće vladati strah, nego zakon. Budvom neće vladati mafija, nego narod!"