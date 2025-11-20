Okrivljenom je izrečena zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom 'B' kategorije u trajanju od 4 mjeseca i zatvorska kazna

Izvor: mondo.rs

Sud za prekšaje u Podgorici kaznio je drzavljanina Srbije sa 15 dana zatvora jer je vozio sa skoro četiri promila alkohola u krvi, prenose Vijesti.

"Sud za prekršaje u Podgorici kaznio je okrivljenog B.K - državljanina Srbije kaznom zatvora u trajanju od 15 dana jer je dana 19.11.2025.godine učestvovao u javnom saobraćaju, u dijelu opštine Zeta, pod dejstvom alkohola u organizmu u koncentraciji od 3,96g/kg. Istim rješenjem okrivljenom je izrečena zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom 'B' kategorije u trajanju od 4 mjeseca", kazala je je "Vijestima" sutkinja Ana Bokan, portparolka Suda za prekšaje u Podgorici.