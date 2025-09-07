Srpski državljanin N.Z. (43) iz Beograda osuđen je danas pred Sudom za prekršaje u Budvi kaznom zatvora od 20 dana jer je vozio sa 2,87 promila alkoha u krvi.

Izvor: mondo.rs

Zatvorsku kaznu, kao i zabranu upravljanja motornim vozilom četiri mjeseca, kako je "Vijestima" nezvanično potvrđeno, izrekao je predsjednik Suda za prekršaje u Budvi, sudija Marko Đukanović.

Kako je "Vijestima" rečeno Beograđanin je sinoć uhapšen 15 minuta prije ponoći nakon što je poolicijska patrola prilikom kontrole u ulizi Žrtava fašizma utvrdila alkotestiranjem da je vozio pod dejstvlm alkohola 2,87 promila u krvi čime je počinio prekršaj iz Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima.

On je odmah upućen u spuški zatvor.