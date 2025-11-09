Policijski službenici su, postupajući po prijavi, locirali i zaustavili pomenuto vozilo, nakon čega je utvrđeno da je istim upravljao M.D. (42) iz Kolašina, koji je vozio pod dejstvom alkohola u organizmu u koncentraciji od 2,65 g/kg.
Policijski službenici Odjeljenja bezbjednosti Podgorica su sinoć, postupajući po prijavi
građana, identifikovali i zaustavili vozača sa snimaka i fotografija objavljenih na
društvenim mrežama, na kojima je zabilježeno kršenje Zakona o bezbjednosti saobraćaja na
putevima i ugrožavanje ostalih učesnika u saobraćaju od strane ovog lica.
Upravi policije je sinoć, oko 21:50 časova, prijavljeno da se Bulevarom Vilija Branta u
naselju Zlatica u Podgorici, suprotnim smjerom, gdje su trake fizički odvojene, kreće vozilo marke Citroen, podgoričkih registarskih oznaka, što je i zabilježeno fotografijama i snimcima ostalih učesnika u saobraćaju.
Policijski službenici su, postupajući po prijavi, locirali i zaustavili pomenuto vozilo, nakon čega je utvrđeno da je istim upravljao M.D. (42) iz Kolašina, koji je vozio pod dejstvom alkohola u organizmu u koncentraciji od 2,65 g/kg. M.D. je lišen slobode i priveden Sudu za prekršaje u Podgorici, gdje je kažnjen kaznom zatvora u trajanju od 15 dana i novčanom kaznom u iznosu od 300 eura.
Uprava policije zahvaljuje građanima na saradnji i pravovremenom ukazivanju na neodgovorne i opasne vozače, potvrđujući da zajedničkim djelovanjem doprinosimo većoj bezbjednosti svih učesnika u saobraćaju i podižemo nivo saobraćajne kulture.
Uprava policije će nastaviti da preduzima odlučne mjere protiv svih koji svojim ponašanjem ugrožavaju živote drugih učesnika u saobraćaju.