Izvor: mondo.rs

Policijski službenici Odjeljenja bezbjednosti Podgorica su sinoć, postupajući po prijavi

građana, identifikovali i zaustavili vozača sa snimaka i fotografija objavljenih na

društvenim mrežama, na kojima je zabilježeno kršenje Zakona o bezbjednosti saobraćaja na

putevima i ugrožavanje ostalih učesnika u saobraćaju od strane ovog lica.

Upravi policije je sinoć, oko 21:50 časova, prijavljeno da se Bulevarom Vilija Branta u

naselju Zlatica u Podgorici, suprotnim smjerom, gdje su trake fizički odvojene, kreće vozilo marke Citroen, podgoričkih registarskih oznaka, što je i zabilježeno fotografijama i snimcima ostalih učesnika u saobraćaju.

Policijski službenici su, postupajući po prijavi, locirali i zaustavili pomenuto vozilo, nakon čega je utvrđeno da je istim upravljao M.D. (42) iz Kolašina, koji je vozio pod dejstvom alkohola u organizmu u koncentraciji od 2,65 g/kg. M.D. je lišen slobode i priveden Sudu za prekršaje u Podgorici, gdje je kažnjen kaznom zatvora u trajanju od 15 dana i novčanom kaznom u iznosu od 300 eura.

Uprava policije zahvaljuje građanima na saradnji i pravovremenom ukazivanju na neodgovorne i opasne vozače, potvrđujući da zajedničkim djelovanjem doprinosimo većoj bezbjednosti svih učesnika u saobraćaju i podižemo nivo saobraćajne kulture.

Uprava policije će nastaviti da preduzima odlučne mjere protiv svih koji svojim ponašanjem ugrožavaju živote drugih učesnika u saobraćaju.