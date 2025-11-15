Iako je u tom periodu predmet vodila sudija Nada Rabrenović, predsjednik Višeg suda smatra da nema osnova da se preispita njena odgovornost.

Tri godine nijesu bile dovoljne da se okonča postupak protiv bivše predsjednice Vrhovnog suda Vesne Medenice i njenog sina Miloša.

Jedan od ključnih razloga je što je prethodne dvije godine odlaganje suđenja bilo pravilo, a ne izuzetak.

Advokat Veselin Radulović, međutim, misli da ima. Naglašava da zloupotrebe postoje, ali da su sudije te koje vode proces.