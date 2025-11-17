Bivša predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore Vesna Medenica dospjela je u žižu javnosti kada je njen sin Miloš Medenica optužen za učestvovanje u kriminalnim aktivnostima koje uključuju šverc kokaina i cigareta.

Veći dio telefonskih razgovora preslušan je u sudnici Višeg suda, a ostatak koji je dostavljen od strane SDT-a nije uvršten u dokazni materijal zbog zaštite privatnosti, prenosi Dan.

Bivša predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore Vesna Medenica dospjela je u žižu javnosti kada je njen sin Miloš Medenica optužen za učestvovanje u kriminalnim aktivnostima koje uključuju šverc kokaina i cigareta. Prema spisima tužilaštva, on je koristio šifrovanu aplikaciju Sky ECC da bi pregovarao o kupovini kokaina i o drugim nezakonitim transakcijama. Ovaj slučaj je izazvao veliku pažnju u Crnoj Gori i regionu, jer je, prema mišljenju laičke javnosti, pokazao koliko su veze između institucija i kriminalnih krugova duboke i da nekada pojedini najviši predstavnici sudijske vlasti štite svoje najbliže umjesto da primjenjuju zakon, prenosi Dan.

Prema dokumentima koje je Europol dostavio crnogorskim vlastima, Miloš Medenica je u komunikaciji s policajcem Darkom Lalovićem, koji je istovremeno bio i tjelohranitelj njegove majke, dogovarao nabavku droge kako za sopstvene potrebe, tako i za potrebe svojih prijatelja, saradnika i poznanika. Iz tih poruka, kako se navodi u tužilačkom aktu, proizlazi da je znao da njegova majka Vesna Medenica može da mu pruži zaštitu i da je on to od nje i očekivao.

Tužilaštvo u optužnici tvrdi da je Miloš Medenica organizovao kriminalnu grupu koja je bila uključena u krijumčarenje, primanje i davanje mita, nelegalnu distribuciju narkotika, posjedovanje oružja i druge teške kriminalne radnje. U jednom od otkrivenih razgovora, Miloš navodi da je u 2020. godini obezbijedio 15 grama kokaina koje je podijelio na trideset osoba.

Kako smatraju u SDT-u, potvrda o tome da je Miloš Medenica drugima omogućio da uživaju drogu koju je nabavio od Lalovića, u julu i avgustu 2020. godine, nalazi se u njegovim komunikacijama preko aplikacije Sky ECC. Sa svog kriptovanog telefona i naloga O16KG5 piše Laloviću: "Odlična roba, brate", "Dobro dobra", "Nismo mogli povući 3 komada nas 10", a 8. avgusta istom licu šanje poruke: "Pofukasmo sve za veselje, sinoć do 12 smo sjedjeli", "A đe 30 ljudi 2 dana" i "Povukli bi kilo da je bilo". Iz ovih poruka tužilaštvo izvodi zaključak o količini droge koju je Medenica dao drugima na uživanje, ali i o broju uživalaca, a posebno iz tekstualne poruka okrivljenog Miloša Medenice Laloviću "sad ćeš da vidiš kad ja iscrtam" i dvije fotografije poslate nakon toga, na kojima je kokain prosut na dijelu staklenog stola, odnosno nepoznati muškarac koji cjevčicom napravljenom od papira ušmrkava "liniju" kokaina sa jednog dijela stola, dok se na njegovom drugom dijelu vide muške ruke koja ličnom kartom i još jednom plastificiranom karticom prave "liniju" od one prosute količine kokaina. Tužilaštvo zaključuje na nivou osnovane sumnje da je Medenica taj koji pravi "linije" kokaina radi uživanja drugim licima, za koja navodi da ih je bilo 30, te da je uživanje trajalo dva dana, piše Dan.

Veliki dio telefonskih razgovora preslušan je u sudnici Višeg suda, a ostatak razgovora dostavljen od strane SDT-a nije uvršten u dokazni materijal zbog zaštite privatnosti. Radi se o komunikacijama koje je Vesna Medenica vodila sa bliskim ljudima, a u kojima je, kako nezvanično saznajemo, govorila o sinovljevom problemu sa narkoticima i njenim pokušajima da razgovaraju oko odvikavanja.

I tjelohranitelji u poslovnim planovima

Kako tvrde iz SDT-a, Miloš Medenica je pokušao da ubaci svoje tjelohranitelje u hotelski biznis u Kolašinu kako bi prodavao kilogram kokaina mjesečno.

Iako su bivša predsjednica Vrhovnog suda i njen sin negirali mnoge navode tužilaštva, ona je priznala da je njen sin bio zavisan od droga i da je u prošlosti imao problema sa zavisnošću, te da je pokušavala da mu pomogne i da ga liječi.