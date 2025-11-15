Osumnjičeni V.K. će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom državnom tužiocu, zbog sumnje da je počinio navedeno krivično djelo.
Službenici Odjeljenja bezbjednosti Herceg Novi su, postupajući po prijavi građanke, preduzeli hitne mjere i radnje koje su rezultirale identifikovanjem, pronalaskom i lišenjem slobode lica osumnjičenog za seksualno uznemiravanje.
Lociran je i slobode lišen V.K (35), ukrajinski državljanin, koji je ovo krivično djelo, kako se sumnja, počinio 13.11.2025. godine, u jednom ugostiteljskom objektu, na štetu tri maloljetna lica ženskog pola, uznemiravajući ih neverbalnim ponašanjem – gestikulacijom i verbalnim obraćanjem koje je imalo seksualnu konotaciju.
Policijski službenici su, u kriminalističkog obradi ovog predmeta, a u koordinaciji sa nadležnim državnim tužiocem u Osnovnom državnom tužilaštvu u Herceg Novom, preduzeli niz mjera i radnji, a uzete su izjave na zapisnik od više lica u vezi sa navedenim.
