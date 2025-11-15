Osumnjičeni V.K. će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom državnom tužiocu, zbog sumnje da je počinio navedeno krivično djelo.

Izvor: MONDO/ GORDANA ŠĆEPANOVIĆ

Službenici Odjeljenja bezbjednosti Herceg Novi su, postupajući po prijavi građanke, preduzeli hitne mjere i radnje koje su rezultirale identifikovanjem, pronalaskom i lišenjem slobode lica osumnjičenog za seksualno uznemiravanje.

Lociran je i slobode lišen V.K (35), ukrajinski državljanin, koji je ovo krivično djelo, kako se sumnja, počinio 13.11.2025. godine, u jednom ugostiteljskom objektu, na štetu tri maloljetna lica ženskog pola, uznemiravajući ih neverbalnim ponašanjem – gestikulacijom i verbalnim obraćanjem koje je imalo seksualnu konotaciju.

Policijski službenici su, u kriminalističkog obradi ovog predmeta, a u koordinaciji sa nadležnim državnim tužiocem u Osnovnom državnom tužilaštvu u Herceg Novom, preduzeli niz mjera i radnji, a uzete su izjave na zapisnik od više lica u vezi sa navedenim.

Osumnjičeni V.K. će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom državnom tužiocu, zbog sumnje da je počinio navedeno krivično djelo.