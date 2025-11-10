Sarajevski policajac Amar Turčalo koji je osumnjičen za seksualno iskorišćavanje maloljetnice danas izlazi iz pritvora.

Izvor: Youtube/Hayat Media BIH/Screenshot

Opštinski sud u Sarajevu donio je rješenje kojim se djelimično usvaja žalba branioca osumnjičenog policajaca na rješenje o određivanju pritvor, saopšteno je iz ove pravosudne institucije.

Umjesto mjere pritvora, Turčalu se izriču mjere zabrane napuštanja prebivališta, te zabrana sastajanja sa određenim osobama, telefonski kontakt ili kontaktiranje na bilo kakav drugi posredan ili neposredan način sa oštećenom maljoljetnicom.

Ovu mjeru kontrolisaće Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, odnosno nadležna policijska stanica.

Turčalo je negirao da je imao seksualni odnos sa maloljetnicom.

Iz Tužilaštva Kantona Sarajevo ranije je rečeno da je riječ o maloljetnici koja ima više od 15 godina.