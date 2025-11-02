Pljevljak je upućen u spuški Istražni zatvor

Sudija za istragu kotorskog Osnovnog suda Špiro Pavićević odredio je pritvor do 30 dana pedesetogodišnjem Pljevljaku M. G. zbog sumnje da je seksualno uznemiravao četranestogodišnju djevojčicu.

To je Vijestima potvrdio portparol Osnovnog suda u Kotoru, sudija Veljko Bulatović.

Pavićević je, kako je Vijestima rečeno saslušao okrivljenog u prisustvu branioca te prihvatio predlog tužilaštva i odredio pritvor.

Pljevljak je upućen u spuški Istražni zatvor, prenose Vijesti.

Budvanska policija sumnja da je M. G. i prije dvije godine u Tivtu seksualno uznemiravao drugu djevojčicu čiji je trener.

Sumnjiče ga da je to djelo izvršio dok je sa maloljetnom članicom kluba boravio u sobi, koristeći položaj podređenosti i zavisnosti nad imenovanom koja mu je tokom puta kao treneru bila povjerena na brigu.