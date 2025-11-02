Lice su preuzeli službenici Odjeljenja bezbjednosti Podgorica i biće privedeno sudiji za istragu Višeg suda u Podgorici, radi određivanja ekstradicionog pritvora.

Službenici Regionalnog centra granične policije „Centar“ – Stanice granične policije I Podgorica kontrolisali su lice – stranog državljanina kojeg potražuje Interpol, a koji je nakon provjera lišen slobode.

Službenici Stanice granične policije I Podgorica su, na Graničnom prelazu „Božaj“, kontrolisali S.H (37), državljanina Republike Turske. Provjerama je utvrđeno da se lice potražuje od strane NCB Interpol Ankara, zbog krivičnog djela iz oblasti privrednog kriminala – prevara u vezi sa bankovnim računima, izvršenog u Turskoj.

