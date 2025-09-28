Provjerom kroz evidencije policije, u saradnji sa NCB Interpola Podgorica utvrđeno je da je za licem G.A. (49) iz Republike Turske, raspisana međunarodna potjernica od strane NCB Interpola Ankara.

Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

Službenici Sektora granične policije su juče, na graničnom prelazu Božaj, na izlazu iz Crne Gore, lišili slobode turskog državljanina koji se potražuje po međunarodnoj potjernici Interpola Turske.

G.A. se u Turskoj potražuje na osnovu naredbe Višeg krivičnog suda u Adani, radi izdržavanja preostalog dijela kazne zatvora u trajanju od 10 godina tri mjeseca i 10 dana, zbog izvršenih krivičnih djela učlanjenje u organizaciju osnovanu za činjenje krivičnih djela i razbojništvo počinjeno zajedno od strane više osoba.

U zvaničnoj komunikaciji između NCB Interpola Podgorica i NCB Interpola Ankara, potvrđen je identitet ovog lica i on je u zakonom predviđenom roku predat na dalju nadležnost sudiji za istragu Višeg suda u Podgorici, u cilju određivanja ekstradicionog pritvora.