Državljanin Albanije I.D. (48) uhapšen je na graničnom prelazu Božaj po potjernici NCB Interpola Rim.

Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

Kako je saopšteno iz Uprave policije on je uhapšen na ulazu u Crnu Goru, a upravljao je vozilom "mercedes", albanskih tablica.

"Detaljnim provjerama u odnosu na ovo lice policijski službenici su utvrdili da se ovo lice potražuje na međunarodnom nivou od strane NCB Interpol-a Rim zbog izdržavanja kazne zatvora u trajanju od osam godina na koju je osuđen presudom Suda u mjestu Lucca u Republici Italiji, zbog izvršenih krivičnih djela teška krađa u produženom trajanju i teška krađa u saučesništvu", saopšteno je iz policije.

I.D. je uhapšen i priveden sudiji za istragu Višeg suda u Podgorici koji mu je odredio ekstradicioni pritvor.