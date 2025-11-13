Prijavljeni su, kako se sumnja, početkom septembra 2025. godine, koristeći specijalizovanu mašinu za prevoz tereta, iz kruga pomenute firme u Beranama, otuđili radnu mašinu – viljuškar.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Službenici Odjeljenja bezbjednosti Berane su rasvijetlili krivično djelo teška krađa počinjeno na štetu jednog pravnog lica i procesuirali Osnovnom državnom tužilaštvu u Beranama dva lica od kojih je jedno operativno interesantno.

Policijski službenici Odjeljenja bezbjednosti Berane su tužilaštvu podnijeli krivičnu prijavu protiv V.Č. (46) iz Bijelog Polja, i operativno interesantnog lica Nj.K. (28) iz Berana, zbog sumnje da su izvršili krivično djelo teška krađa, na štetu jedne privatne firme.

Prijavljeni su, kako se sumnja, početkom septembra 2025. godine, koristeći specijalizovanu mašinu za prevoz tereta, iz kruga pomenute firme u Beranama, otuđili radnu mašinu – viljuškar.

Daljim operativnim radom, otuđena mašina je locirana na teritoriji opštine Rožaje, gdje je pronađena kod operativno interesantnog lica - I.M. iz Rožaja, koji je saopštio da je viljuškar kupio od osumnjičenog Nj.K. za iznos od 15.000 eura.