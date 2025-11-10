Službenici Stanice kriminalističke policije za suzbijanje imovinskog kriminaliteta Odjeljenja bezbjednosti Podgorica rasvijetlili su dva krivična djela, počinjena na teritoriji Glavnog grada i lišili slobode pet lica, od kojih trojicu maloljetnika.

Po nalogu postupajućeg tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, policijski službenici su lišili slobode maloljetna lica starosti 15, 16 i 17 godina, zbog sumnje da su, u periodu od 21. oktobra do 7. novembra, izvršili krivična djela teška krađa, na štetu tri prodajna objekta na različitim lokacijama u gradu, saopštili su iz UP.

Sumnja se da su maloljetnici, upotrebom fizičke snage odvaljivali i obijali ulazna vrata objekata iz kojih su potom otuđili veću količinu cigareta i elektronskih cigareta, kao i registar kasu u kojoj se nalazio novac u iznosi od 200 eura, koji su potrošili na učešće u igrama na sreću i kupovinu drugih proizvoda.

Policijski službenici u Podgorici su po nalogu tužioca lišili slobode i lica R.G. (53) i F.K. (53) zbog sumnje da su izvršili krivično djelo krađa na štetu jednog lica iz Podgorice, kazali su iz policije.

Oni su, kako se sumnja, početkom novembra u naselju Vrela Ribnička, iskoristivši odsustvo oštećenog lica, iz neograđenog dijela njegovog dvorišta, otuđili putničko vozilo marke VW Passat, a zatim ga prodali na jednom otpadu sekundarnih sirovina za iznos od 250 eura.

Policijski službenici su pronašli otuđeno vozilo i vratili ga vlasniku.