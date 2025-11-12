Incident se dogodio 11. novembra ove godine u porodičnoj kući na području opštine Andrijevica.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Osnovno državno tužilaštvo u Beranama odredilo je zadržavanje do 72 sata S.S. iz Andrijevice, koji je osumnjičen za izvršenje dva krivična djela nasilje u porodici ili u porodičnoj zajednici.

Kako je saopšteno iz ODT Berane CdM-U, incident se dogodio 11. novembra ove godine u porodičnoj kući na području opštine Andrijevica.

„Osumnjičeni je, drskim i bezobzirnim ponašanjem, ugrozio duševni integritet članova porodice — maloljetne djece i supruge. Naime, maloljetnu djecu je uhvatio za duksericu u predjelu vrata, spuštao ih na pod i tjerao da traže baterije od daljinskog upravljača, zbog čega su ona plakala. Nakon toga je svoju suprugu više puta udarao u predjelu glave i tijela, istovremeno joj upućujući ozbiljne prijetnje”, navodi se u saopštenju tužilaštva.

Iz tužilaštva su dodali da su radnje nasilja kod oštećenih izazvale osjećaj straha i ugroženosti, te da je izviđaj u toku, prenosi CdM.