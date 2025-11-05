M.Č. su izrečene mjere zabrane prilaska i komunikacije sa oštećenom majkom. Tužilaštvo će u daljem postupku odlučivati o kvalifikaciji djela i eventualnom predlogu za pritvor.

Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić

Beogradska policija uhapsila je M.Č. (40) u utorak nakon dramatičnog incidenta porodičnog nasilja u stanu u Ulici Cara Dušana u Beogradu.

Nezvanično, do incidenta je došlo u stanu na Starom gradu, nakon verbalne svađe M.Č. i njegove majke, A.Č. (76).

Svađa je ubrzo eskalirala u fizički napad.

Prema informacijama, M.Č. je majci, nakon upućenih prijetnji i uvreda, stavio jastuk preko lica i pokušao da je uguši dok je ležala na krevetu.

Brzom intervencijom policije, nasilnik je uhapšen, a Prvo osnovno javno tužilaštvo (OJT) u Beogradu vodi istragu o ovom slučaju.

M.Č. su izrečene mjere zabrane prilaska i komunikacije sa oštećenom majkom. Tužilaštvo će u daljem postupku odlučivati o kvalifikaciji dela i eventualnom predlogu za pritvor.