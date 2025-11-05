Nakon saslušanja u Osnovnom državnom tužilaštvu u Beranama određeno je zadržavanje do 72 sata A.J., osumnjičenom za krivično djelo nasilje u porodici ili u porodičnoj zajednici.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

"Osumnjičeni je dana 4. novembar 2025. godine, u ranim jutarnjim časovima, u porodičnoj kući, opština B, ugrozio sigurnost svoje majke i oca, na način što im je upućivao riječi ozbiljne prijetnje i uvrede, koje su kod njihb izazvale osjećaj straha i ugroženosti", saopštili su iz policije, prenosi Dan.

Izviđaj u ovom predmetu je u toku.