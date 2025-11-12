Osnovno državno tužilaštvo (ODT) u Beranama odredilo je zadržavanje do 72 sata S.S, osumnjičenom za dva krivična djela nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici, saopšteno je iz tog tužilaštva.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Navodi se da je zadržavanje osumnjičenom određeno nakon saslušanja u beranskom ODT-u.

“Osumnjičeni je u utorak u porodičnoj kući, u opštini A, drskim i bezobzirnim ponašanjem ugrozio duševni integritet maloljetne djece i supruge, tako što je djecu uhvatio za duksericu u predjelu vrata, a zatim ih spuštao na pod i tjerao da nađu baterije od daljinskog upravljača, zbog čega su oni plakali”, kaže se u saopštenju.

Iz ODT-a u Beranama su rekli da je S.S. nakon toga više puta udario suprugu, upućujući joj istovremeno ozbiljne prijetnje.

“A što je sve kod oštećenih izazvalo osjećaj straha i ugroženosti”, naveli su iz tužilaštva, dodajući da je izviđaj u tom predmetu u toku.