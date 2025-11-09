Osnovno državno tužilaštvo (ODT) u Podgorici odredilo je zadržavanje do 72 sata za dvije osobe zbog sumnje da su izvršili krivično djelo nasilje u porodici ili u porodičnoj zajednici.

Izvor: MINA

Osnovno državno tužilaštvo (ODT) u Podgorici odredilo je zadržavanje do 72 sata za dvije osobe zbog sumnje da su izvršili krivično djelo nasilje u porodici ili u porodičnoj zajednici.

Kako je saopšteno iz podgoričkog ODT-a, R.N. je, kako se sumnja, sedmog novembra u Podgorici, putem poruka na mobilnom telefonu, prijetio i vrijeđao vanbračnu suprugu S.A.

R.N. je, kako se navodi, na taj način ugrozio njenu sigurnost i izazvao osjećaj straha i uznemirenosti.

"J.Đ. je zadržan zbog sumnje da je danas u alkoholisanom stanju, putem mobilnog telefona uputio prijetnje bivšoj vanbračnoj supruzi, navodeći da će nožem usmrtiti nju i njenog oca, te da će povrijediti i druga lica povezana sa oštećenom", kaže se u saopštenju ODT-a.