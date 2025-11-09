Detaljno sprovedenom kontrolom u saradnji sa službenicima Frontex-a, ustanovljeno je da na registarskim oznakama ne postoje zaštitni elementi koji postoje na registarskim oznakama koje su validne.

Izvor: Uprava policije

Policijski službenici Mobilne jedinice Regionalnog centra granične policije “Sjever” su sinoć, postupajući po operativnim saznanjima, u mjestu Zaton u Bijelom Polju zaustavili i kontrolisali putničko motorno vozilo marke Audi, belgijskih registarsnih oznaka kojim je upravljao D.H. (40), državljanin Belgije.

Detaljno sprovedenom kontrolom u saradnji sa službenicima Frontex-a, ustanovljeno je da na registarskim oznakama ne postoje zaštitni elementi koji postoje na registarskim oznakama koje su validne.

Dakle, utvrđeno je da su pomenute registarske oznake falsifikovane, te je od D.H. prikupljeno obavještenje na zapisnik gdje je ovo lice navelo da je za određeni novčani iznos napravilo kopiju registarskih oznaka, te ih postavio na svoje vozilo i koristio ih kao prave.

Sa događajem je upoznat tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Bijelom Polju koji se izjasnio da se u radnjama D.H. stiču elementi krivičnog djela falsifikovanje isprave. Protiv ovoga lice je krivična prijava podnijeta u redovnom postupku, po nalogu tužioca.