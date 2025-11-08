Službenici policije su u protekla 24 sata realizovali 329 represivnih mjera prema stranim državljanima u Crnoj Gori, u okviru kojih je otkazan boravak za 73 stranca, a njih dvoje protjerano, saopšeno je iz Uprave policije.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Kako su kazali, iniciran je prestanak privremenog boravka za 12 stranih državljana, dva su prinudno udaljena, podnijeto je 214 prekršajnih prijava, a donijeto 26 rješenja o povratku osoba.

Iz policije su rekli da su donijeta i tri rješenja o zabrani ulaska u Crnu Goru na graničnim prelazima.

“Službenici Sektora granične policije su u postupku odlučivanja po zahtjevima stranaca dali 79 negativnih mišljenja za odobrenje, odnosno produženje privremenog boravka”, navodi se u saopštenju.

Iz policije su kazali da je od početka godine, u okviru akcije Stranac, podnijeta 9.121 prekršajna prijava, donijeto 1.407 rješenja o povratku lica, prinudno su udaljene 183 osobe, dok su 162 strana državljanina protjerana iz Crne Gore.

“Otkazan je boravak za 1.689 osoba, dok je za 1.322 iniciran prestanak privremenog boravka”, dodaje se u saopštenju.