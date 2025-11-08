Istragom je utvrđeno i da je dio novca, u ukupnom iznosu od 40.000 eura, preusmjerio na kupovinu trosobnog stana i garažnog mjesta u Podgorici, pokušavajući da prikrije porijeklo nezakonito stečenih sredstava.

Izvor: MONDO/Gordana Šćepanović

Policija je u Podgorici uhapsila izvršnog direktora kompanije “A.M.” d.o.o., državljanina Republike Turske, zbog sumnje da je zajedno sa ovim pravnim licem utajio porez i doprinose u iznosu od 289.570 eura.

Krivična prijava podnijeta je protiv pravnog lica i osumnjičenog direktora B.C. (47), a istragu su sproveli službenici Sektora za borbu protiv kriminala u saradnji sa Sektorom za finansijsko-obavještajne poslove i uz nadzor Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici.

Prema navodima policije, B.C. je u periodu od 2019. do 2024. godine podizao novac u gotovini sa računa firme i prebacivao ga na svoje lične račune, bez poslovne dokumentacije kojom bi opravdao transakcije. Na taj način je, kako se sumnja, izbjegao plaćanje poreza i ostvario protivpravnu imovinsku korist, pričinivši značajnu štetu budžetu Crne Gore.

Istragom je utvrđeno i da je dio novca, u ukupnom iznosu od 40.000 eura, preusmjerio na kupovinu trosobnog stana i garažnog mjesta u Podgorici, pokušavajući da prikrije porijeklo nezakonito stečenih sredstava.

Iz policije poručuju da će i u narednom periodu nastaviti sa pojačanim kontrolama poslovanja pravnih lica u saradnji sa poreskim organima, te da će svi slučajevi zloupotreba i utaje poreza biti procesuirani u skladu sa zakonom.