On je, u kući u kojoj živi neovlašćeno držao radi dalje prodaje - ulične distribucije, opojnu drogu marihuanu, te vagu za precizno mjerenje sa tragovima ove opojne droge.

Izvor: MONDO

Policijski službenici Regionalnog centra bezbjednosti “Zapad”, Odjeljenja bezbjednosti Nikšić su, u saradnji i po nalogu tužioca u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, podnijeli krivičnu prijavu protiv lica L.R. (33) iz Nikšića zbog sumnje da je izvršio krivično djelo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga.

Droga je pretresom pronađena i oduzeta od strane policijskih službenika u pretresu koji je izvršen po naredbi sudije za istragu Višeg suda u Podgorici. Ova materija je poslata na vještačenje u Forenzički centar u Danilovgradu, gdje je utvrđeno da je lice L.R. vlasnik droge.

Protiv njega je podnijeta krivična prijava u redovnom postupku. Policijski službenici nastavljaju nesmanjenim intenzitetom aktivnosti na suzbijanju zloupotrebe droga, sa akcentom na sprečavanje ulične prodaje narkotika i procesuiranje odgovornih lica, u cilju očuvanja bezbjednosnog ambijenta i zdravlja naših građana.