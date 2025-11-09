Kako je navedeno na nalogu Uprave policije na mreži X uhapšeni su Đ.V. (63) iz Podgorice, koji je upravljao vozilom brzinom od 190 kilometara na sat, i P.N. (33) iz Podgorice, koji je vozio 179 kilometara na sat

Izvor: Uprava policija

Mobilna jedinica saobraćajne policije uhapsila dvije osobe zbog prekoračenja brzine na auto-putu, saopšteno je iz Uprave policije.

Kako je navedeno na nalogu Uprave policije na mreži X uhapšeni su Đ.V. (63) iz Podgorice, koji je upravljao vozilom brzinom od 190 kilometara na sat, i P.N. (33) iz Podgorice, koji je vozio 179 kilometara na sat, iako je na toj dionici maksimalno dozvoljena brzina 80 km/h, prenosi CdM.