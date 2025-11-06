Viši sud u Podgorici saopštio je da je državljaninu Turske Erkanu Ozmenu zbog pranja novca izrečena kazna zatvora u trajanju od tri godine.

Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

“Danas je u Višem sudu u Podgorici objavljena presuda kojom je strani državljanin, optuženi Erkan Ozmen oglašen krivim zbog produženog krivičnog djela pranje novca iz čl.268.stav 3 u vezi stava 1 u vezi čl.49 KZCG i osuđen na kaznu zatvora u trajanju od tri godine, u koju kaznu mu se uračunava vrijeme provedeno u pritvoru počev od 28. januara pa nadalje”, navodi se u saopštenju, prenosi CdM.

Kako su kazali, sud je provedenim dokazima nesumnjivo utvrdio da je optuženi predmetne nekretnine u Podgorici-dva stana i dvije garaže, te četiri skupocjena automobila, kupio gotovim, novcem koji potiče iz kriminalne djelatnosti.

“Sud je nakon izricanja presude optuženom produžio pritvor nalazeći da i dalje stoje razlozi zbog kojih je bio određen i produžavan, odnosno opasnost od bjekstva, shodno čl.175.stav 1 tačka 1 ZKP-a”, naglasili su.

Kako su dodali, na osnovu čl.286.stav 7 KZCG sud je odlučio i da se od optuženog oduzme novac u iznosu od 37.935 eura i imovina-stan u Podgorici površine 98m2, dvije garaže pov.12m2 i 13m2, vozilo marke „Lamborgini Aventador S 6,5 V12“, vozilo „Mercedes AMG G63“, vozilo “Porsche Caene 3.0“, vozilo „Range Rover Velar“, ukupne vrijednosti preko 1.100,000 eura, jer je utvrđeno da navedeni novac i imovina potiču iz kriminalne djelatnosti, piše CdM.

“Na osnovu čl.113.stav 1 Krivičnog zakonika Crne Gore optuženi Erkan Ozmen je obavezan da u korist Budžeta Crne Gore uplati iznos od 119,000 eura, koji iznos odgovara imovinskoj koristi pribavljenoj predmetnim krivičnim djelom”, naglasili su.

Sud je, kako su zaključili, optuženom izrekao i mjeru bezbjednosti- protjerivanje stranca na period od 10 godina, s tim da se vrijeme provedeno na izdržavanju kazne zatvora ne uračunava u vrijeme trajanja ove mjere.