Prebacivao novac sa računa pravnog lica na svoj lični račun i račune fizičkih lica

Službenici Sektora za borbu protiv kriminala - Odsjeka za borbu protiv korupcije, ekonomskog kriminala i sprovođenje finansijskih istraga u saradnji sa službenicima Sektora za finansijsko obavještajne poslove, a u koordinaciji sa Osnovnim državnim tužilaštvom u Podgorici, su danas 6.11.2025.godine, podnijeli krivičnu prijavu protiv pravnog lica ‘S.’’ doo Podgorica i izvršnog direktora prijavljenog pravnog lica S.S.Y. (50), državljanina Republike Turske, koji je juče lišen slobode, zbog sumnje da je izvršio krivično djelo utaja poreza i doprinosa u produženom trajanju i krivično djelo pranje novca, saopštili su iz Uprave policije.

U postupku do podnošenja krivične prijave je utvrđeno da je prijavljeni S.S.Y. kao osnivač i izvršni direktor krivično djelo utaja poreza počinio na način što je postupajući u ime i za račun prijavljenog pravnog lica “S.” doo, kontinuirano tokom 2021., 2022., 2024. i 2025. godine u cilju izbjegavanja poreskih dažbina, podizao novac u gotovini sa računa prijavljenog pravnog lica preko ATM uređaja, plaćao razne usluge platnom karticom prijavljenog pravnog lica preko POS terminala i prebacivao novac sa računa prijavljenog pravnog lica na svoj lični račun, bez adekvatne poslovne dokumentacije i pravno valjanog osnova, čime je po osnovu utajenog poreza na dohodak fizičkih lica, pribavio protivpravnu imovinsku korist u ukupnom iznosu od 121.432,91 eura, a što ujedno predstavlja i materijalnu štetu pričinjenu Budžetu države Crne Gore, navodi se u saopštenju iz UP.



Prijavljeni S.S.Y. je krivično djelo pranje novca počinio na način, što je u namjeri da prikrije porijeklo novca znajući da je stečen kriminalnom djelatnošću, tokom februara, marta, aprila i maja mjeseca 2025.godine, sa računa prijavljenog pravnog lica “S.” kod jedne poslovne banke u Crnoj Gori, bez adekvatne poslovne dokumentacije i pravno valjanog osnova vršio bezgotovinske transakcije u manjim iznosima na privatne račune tri fizička lica, u ukupnom iznosu od 90.010,00 eura, a koji novac mu je potom od strane tih istih lica vraćan gotovinski ili bezgotovinskim uplatama na njegov lični račun. Ukupna materijalna šteta koja je pričinjena Budžetu Crne Gore naznačenim krivičnim djelima iznosi 121.432,91 eura, zaključuju iz policije.