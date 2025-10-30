Odluku je donio sudija Branislav Leković.

Viši sud u Podgorici odbio je predlog odbrane turskog državljanina Erkana Ozmena, osumnjičenog za produženo krivično djelo pranje novca, da bude pušten iz pritvora uz jemstvo od 700.000 eura, prenosi Dan.



Prema podnesku odbrane, jemstvo je trebalo da bude položeno u gotovini, a novac je poticao od vjerenice optuženog Ozmena. Odbrana je priložila potvrde o njenom zaposlenju, prihodima i stanju na računu u banci.

Međutim, nakon razmatranja dokaza i dostavljenih izjava, sud je zaključio da nije ispunjen zakonski uslov za određivanje jemstva, jer nije dostavljena valjana pisana saglasnost jemca, niti dokaz da je navedeni iznos stvarno stavljen na raspolaganje sudu. Sudija Leković je ocijenio da ponuđeno jemstvo ne pruža dovoljne garancije da optuženi neće napustiti Crnu Goru ili ometati postupak, piše Dan.

"Sud smatra da ponuđeno jemstvo ne garantuje da optuženi neće pobjeći, imajući u vidu težinu krivičnog djela i visinu sumnjivih novčanih transakcija", navedeno je u obrazloženju rješenja.

Branilac okrivljenog predložio je da njegov klijent bude pušten da se brani sa slobode, uz eventualno izricanje mjera nadzora zabrana napuštanja teritorije Crne Gore i oduzimanje pasoša. Ipak, sud je ocijenio da okolnosti nisu promijenjene u odnosu na ranije odluke o produženju pritvora, piše Dan.

U rješenju Višeg suda navodi se i da je ovo već treći predlog odbrane kojim se traži puštanje optuženog uz jemstvo, koji je, kao i prethodni, odbijen kao neosnovan.

Kako piše u optužnici SDT-a, osumnjičeni je od 2023. do početka 2025. kupovao luksuzne automobile i nekretnine u Podgorici, pri čemu je novac nepoznatog porijekla prikazivao kao zakonito stečen. U optužnici se navodi da su kupovine vršene gotovinski, a među njima se pominju vozila visoke klase i stanovi u glavnom gradu.

Tužilaštvo tvrdi da je ovim radnjama optuženi pokušao da legalizuje sredstva pribavljena nezakonitim putem. Okrivljeni se nalazi u pritvoru, dok se protiv njega u inostranstvu vodi i drugi postupak zbog sličnih krivičnih djela, prenosi Dan.

Sud je podsjetio da se Ozmenu na teret stavlja teže krivično djelo pranja novca u produženom trajanju, za koje je propisana višegodišnja zatvorska kazna, što dodatno povećava rizik od bjekstva.

Specijalno državno tužilaštvo podiglo je optužnicu protiv turskog državljanina zbog sumnje da je u dužem vremenskom periodu na teritoriji Crne Gore prao novac stečen kriminalnom djelatnošću. Tužilaštvo ga tereti da je tokom 2023. i 2024. godine na teritoriji Crne Gore kupovao luksuzne automobile i nekretnine novcem za koji nije imao dokaze o zakonitom porijeklu, navodi Dan.

Prema navodima optužnice, Ozmen je u više navrata izvršio transakcije u gotovini, kupujući vozila marke "lamborghini aventador", "mercedes AMG G63", "porsche cayenne" i "range rover velar", ukupne vrijednosti preko 700.000 eura. Pored toga, on je kupio nekoliko stanova u Podgorici ukupne vrijednosti od preko milion eura, za koje je, kako se navodi, "lažno prikazivao porijeklo novca".

Tokom pretresa stana i vozila okrivljenog, policija je pronašla veću količinu gotovog novca, vrijedne satove marke "rolex", nakit, više laptop računara, kao i dokumentaciju koja se odnosi na kupoprodaju nekretnina i vozila. Forenzičkom analizom utvrđeno je prisustvo tragova kokaina na više novčanica koje su bile u posjedu optuženog.

Ozmen je, prema optužnici, negirao da je novac stekao kriminalnim aktivnostima, tvrdeći da je zarađivao od snimaka na društvenoj mreži Jutjub i da je dio sredstava pozajmio od prijatelja. Međutim, iz izvještaja Uprave policije i carinskih organa proizilazi da se u evidencijama ne nalaze podaci o legalnom unosu većih novčanih iznosa u zemlju, prenosi Dan.

Sudsko ročište po ovoj optužnici tek treba da bude zakazano, a protiv Ozmena se već vodi postupak u Turskoj zbog sumnje na organizovanje nelegalnog kockanja i pranje novca.

Optuženi se od 28. januara nalazi u Istražnom zatvoru u Spužu.